Emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren önerge kanun teklifine eklendi

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine eklendi.

Komisyonda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, teklifin, TCDD Genel Müdürlüğünün kullandığı kredilere ilişkin maddesi hakkında komisyona bilgi verdi.

2008 ve 2013 yıllarında yapılan düzenlemelerle vadesi geçmiş devirli kredi borçlarının, TCDD'nin ödenmemiş sermayesine mahsup işlemi yapılarak tasfiye edildiğini belirten Pezük, görüşülen düzenlemeyle 1984-2006 yıllarında devirli kredilere ait borçların mahsup edilmesinin amaçlandığını anlattı.

Pezük, "31 Kasım 2023 itibarıyla 1984-2006 yılları arasında 12 adet vadesi geçen kredi borcu 3,4 milyar lira. Vadesi gelecek 4 adet krediyle ilgili de bugünkü kurlarla toplamda 4,3 milyar lira borç bulunuyor." diye konuştu.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin düzenleme hakkında komisyona açıklama yaparken KKM hesaplarındaki tutarın bugün itibarıyla 2 trilyon 767 milyon 902 bin lira olduğunu belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Ekrem Keskin, finansal yeniden yapılandırma programına ilişkin yaptığı açıklamada, bu kapsamda 2019-2023 yıllarında toplam 141 milyar lira tutarında kredinin, yüksek bölümü imalat, enerji ve turizm sektörlerinde olmak üzere yapılandırıldığını bildirdi. Keskin, uygulamadan en yüksek oranda İstanbul'daki firmaların yararlandığını da kaydetti.

Keskin, bir soru üzerine, "Bir bankamızla ve onun bir şube müdürüyle ilgili değerlendirmeler var. Çok fazla bir detaya sahip değilim ama konunun otoritemiz tarafından yakından izlendiğini ve değerlendirildiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyonda, fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.