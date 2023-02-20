Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat! EYT'de hesaplar değişti: İşte ilk maaş tarihi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat’a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Elitaş, “Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerini kullandı.

EYT ne olacak?

AK Parti’de yapılan toplantılarda, bazı kurmayların EYT’nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların ise burdan geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre; 28 Şubat’ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.

EYT’de hesaplar değişti: İlk maaş için yeni tarih

EYT’nin normalde şubat ayı içinde yasalaştırılarak, vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanmıştı. Ancak, deprem felaketinin olması nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesinin ardından gözler EYT’lilerin maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi. Hürriyet’e konuşan AK Parti kurmayları, “Normalde mart ayında alınacağını ancak deprem nedeniyle süreç sekteye uğradı” dedi ve “EYT ertelenmez, çıkacak o kesin. Nisan için bir çare düşünülür martta geri ödemeli olmaz, nisana kalmış olur. Martta Genel Kurul’a geleceğini değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.