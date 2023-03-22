Emeklinin bayram ikramiyesi bu yıl ne kadar olacak? Zam gelir mi?

Ramazan ayı başlıyor. Milyonlarca vatandaş Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 1100 lira olarak ödenen bayram ikramiyelerine bu yıl zam gelir mi?

Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, “Yapılan ikramiye ödemeleri ile beraber emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alabiliyor. 1100 lira tutarında olan bayram ikramiyesinin önümüzdeki dönemde revize edilerek yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.

EYT’liye toplu ödeme söz konusu olabilir

SGK’lıların tahsis numaralarına göre her ayın 17 ile 25’i arasında ödeme aldığını söyleyen Bayram, Bağkur’luların ise 26’sı ve diğer günlerde maaş aldığı bilgisini verip EYT’lilerin maaşlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bayram, “EYT’lilerin maaşlarının nisan ayına yetişmeme ihtimaline karşın mayısta bir toplu ödeme yapılması söz konusu” diye konuştu.

Bayram şunları söyledi:

"Avans ödemesi yapılabilir"

Yine aynı şekilde eğer maaşlar yetişmezse ödemeler önden bir avans ödemesi şeklinde emeklilere yapılabilir.

"EYT'lilere 4 farklı kazanç..."

Emekli olmakla beraber EYT’liler maaş alacaklar. Eğer çalışmaya devam ederlerse çalıştıkları yerlerden ödeme alacaklar. Bu dönemde kıdem tazminatı ödemeleri olacak, yine aynı şekilde 5 bin lira ile 15 bin lira arasında promosyon ödemesi alacaklar.

Son olarak da bayram ikramiyesi alacaklar. Bu da onların enflasyon karşısında bir nebze rahat nefes almalarını sağlayacaktır.

Bu kapsamda kıdem tazminatı, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon ödemesi ile EYT’liler nisan ayında katmerli bir ödeme alacaklardır.”