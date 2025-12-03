Emeklinin ocak zammı netleşiyor: Özgür Erdursun rakamı açıkladı

Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekliye yapılacak zam oranlarını açıkladı.

Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 artarken, yılın ilk 11 ayında toplam enflasyon yüzde 29,74 olarak gerçekleşti. Yıl sonu enflasyonunun TÜİK verilerine göre yaklaşık yüzde 31 seviyesinde tamamlanmasının beklendiğini belirten Erdursun, bu tahmine göre 1 Ocak 2026’daki öngörülen artışları şöyle sıraladı:

-SSK emeklisi yüzde 12,3

-Bağkur emeklisi yüzde 12,3

-Memur 1.000 TL seyyanen zam + yüzde 18,7 artış

-Memur emeklisi 1.000 TL seyyanen zam + yüzde 18,7 artış

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Erdursun, mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığının bu hesapla birlikte yaklaşık 18 bin 957 TL seviyesine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

Seyyanen zam olacak mı?

Kamuda görev yapan bazı yöneticilere 30 bin TL'ye varan seyyanen zam teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, teklife işaret eden Erdursun emekliye de seyyanen zam gelebileceğini söyledi.