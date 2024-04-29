'Emekliye 10 bin TL yeter' diyen genç kadın Özgür Demirtaş'ı çileden çıkardı

Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada gündem yaratan sokak röportajları hız kesmiyor. Bir YouTube kanalı için röportaj yapan bir muhabir, vatandaşlara mikrofon uzatarak “AK Parti’nin gidişatı nasıl” sorusunu yöneltti.

Röportaj yapılan bir genç kadın, AK Parti’nin biraz daha vatandaşın sözünü dinlemesi gerektiğini söylerken, “Emekliye bence fazlasıyla bakılıyor. Emekli otursun biraz" yanıtını verdi.

Muhabirin en düşük emekli maaşının 10 bin TL olduğu hatırlatması üzerine ise “Emekli olmasaymış o zaman. Para veriliyor zaten. Bence yeter 10 bin TL. Tek kişisin, çocuğa bakmıyorsun, yeterli" şeklinde konuştu.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da X (Twitter) söz konusu sokak röportajını alıntılayarak, "Bu kıza 10 bin TL’den fazla vermeyin işe girerse" dedi.