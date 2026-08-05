Emekliye, asgari ücretliye ek zam gelecek mi?

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AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin ardından ekonomi politikaları ve seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, emekli ve asgari ücretliye ilk aşamada seyyanen zam yapılmasının planlanmadığını, alım gücünü artırmaya yönelik çalışmaların öne çıktığını aktardı.

Paylaşımda yer alan değerlendirmelerin Tayyar'ın görüşmeden edindiği izlenimlere dayandığı ve konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

Erken seçim mümkün mü?

Tayyar, yakın dönemde erken seçime yönelik bir hazırlık izlenimi edinmediğini belirterek ekonomi politikalarının Nisan 2028'de yapılması öngörülen seçime göre şekillendirildiğini ifade etti.

Tayyar, "Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026'yı, 2027'de bile seçim yok. Seçim vaktinde, Nisan 2028'de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor. Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde. Tüm ezberler bozulacak gibi" dedi.

Öncelik kira, gıda ve ulaşım

Tayyar'ın aktardığına göre dar ve sabit gelirlilerin ekonomik koşullarını iyileştirmek amacıyla ilk aşamada ücretlere veya maaşlara seyyanen artış yapılması yerine, alım gücünü destekleyecek adımlar üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda kira, gıda ve ulaşım olmak üzere üç temel başlık öne çıktığını belirten Tayyar, gelirlerde yapılacak artışın tek başına yeterli olmayacağının, söz konusu harcama kalemlerinin maliyetinin de düşürülmesi gerektiğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Kira sorununa karşı 750 bin sosyal konut projesinin önem taşıdığını belirten Tayyar, gıda tedarik zincirine yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü bildirdi.

Ulaşım zamlarına sınır gündemde

Paylaşımda, ulaşım ücretlerine maliyet enflasyonunun üzerinde zam yapılmasını önlemek amacıyla bir düzenleme üzerinde durulduğu ifade edildi.

Tayyar, bu çerçevede "değerleme oranı" belirlenmesinin gündemde olduğunu ve ulaşım ücretlerindeki artışların bu oranın üzerine çıkamayacağını aktardı.

İstihdamın desteklenmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla mevcut desteklerin artırılarak sürdürüleceğini kaydeden Tayyar, yeni paketlerin de hazırlandığını belirtti.

Dezavantajlı kesimlere ilave aylık gündemi

Şamil Tayyar, Gelir Tamamlayıcı Destek Programı'nın (GETAD) hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini bildirdi. Program kapsamında toplumun en dezavantajlı kesimlerine ilave "aylık" ödeme yapılmasını öngören uygulamanın yeni yılda başlayabileceğini ifade etti.

Tayyar, programda kullanılacak gelir ölçütünün bayram ikramiyesi gibi farklı desteklere de uygulanabileceğini ve böylece imkânların yalnızca düşük gelirli gruplara yönlendirilmesinin önünün açılabileceğini belirtti.

Yeni dönemde atılabilecek başka adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifinde olduğunu kaydeden Tayyar, "Yeni dönem her türlü sürprize açık" değerlendirmesinde bulundu.