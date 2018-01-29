Emekliye ek ikramiye başvurusunda son gün

29 Ocak 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, kamuda 30 yılın üstünde hizmeti olan ve 450 bin emekliyi ilgilendiren ek ikramiye imkanı başvuruları bugün sona eriyor.

Geçen yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yıldan fazla olan hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanınmıştı.

Toplamda 450 bine yakın emekliyi ilgilendiren imkana göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayılırken, kapsamdaki diğer emeklilere yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden bir yıl içinde başvurmaları şartı getirilmişti.

232 bin emekli faydalandı

İmkandan yararlanmak isteyenler için 27 Ocak'ta sona erecek başvuru süresi, bu tarihin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 29 Ocak'a uzatılmıştı.

Düzenlemeden bugüne kadar 232 bin kişi yararlandı. SGK tarafından bu kişilere yaklaşık 1 milyar 89 milyon lira ödeme yapıldı.