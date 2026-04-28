Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile güven artıyor: Vatandaşlar kısa sürede yoğun ilgi gösterdi
Tasarruf finansmanı sektörüne 2025’te adım atan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş, ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlara faizsiz ve güvenilir çözümler sunuyor. Bireylerin bütçesine göre ödeme planı sunan şirket, kısa sürede yoğun ilgiyle karşılaşarak on binlerce sözleşmeye ulaştı.
Türkiye’nin önemli kamu bankalarından Emlak Katılım Bankası’nın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş, 2025 yılında hayata geçirilerek, tasarruf finansman sektöründe önemli bir adım atıldı. Bu gelişmeyle Türkiye’de ilk kez bir banka, tasarruf finansman sektörüne doğrudan giriş yaparak yeni bir entegrasyon modeli oluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle her ay ivme kazanan şirket, kısa sürede on binlerce sözleşmeye ulaştı. Elde edilen bu istikrarlı büyüme, hem tasarruf finansman modeline duyulan güvenin hem de sektörün geleceğine yönelik beklentilerin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ev, araç ve iş yeri finansmanına yönelik faizsiz ve güvenilir çözümler sunan Emlak Katılım Tasarruf Finansman, bankacılık disiplini ile tasarruf finansman sistemini aynı çatı altında buluşturan kurumsal yapısıyla dikkat çekiyor.
Kamu katılım bankası olan Emlak Katılım’ın tasarruf finansman sektöründe olması, katılım finans ekosisteminin genişletilmesi, müşteri tabanının çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilir kaynak yapısının güçlendirilmesine büyük katkı sağladı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, yalnızca yeni bir iştirak olmanın ötesinde, katılım finans alanında derinleşme ve ürün çeşitliliği açısından da stratejik bir genişleme adımı olarak konumlanıyor. Ev, araç ve iş yeri ediniminde ulaşılan rakamlar ise modelin tabana yayılma stratejisinin başarılı bir şekilde ilerlediğini ortaya koydu. Emlak Katılım, önümüzdeki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.
Kolay ve hızlı çözüm
Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi’nin hizmet modeli, Emlak Katılım’ın yaygın şube ağıyla entegre şekilde yürütülüyor. Türkiye genelindeki tüm Emlak Katılım şubeleri üzerinden sunulan bu hizmet sayesinde müşteriler, tasarruf finansman çözümlerine kolay ve hızlı bir şekilde erişebiliyor. Böylece banka şubelerinin sağladığı güven ve erişilebilirlik avantajı, tasarruf finansman sistemine de doğrudan yansıtılarak müşteri deneyiminin güçlendirilmesi sağlanıyor. Teslimatlar hızla devam ediyor Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş, ev ve araç teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen teslimatlar, tasarruf finansman modelinin sahada etkin bir şekilde ilerlediğini ortaya koyarken, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımın da güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Teslimatların zamanında ve istikrarlı şekilde devam etmesi, vatandaşların sisteme duyduğu güveni pekiştirirken, şirketin büyüme ivmesini de destekliyor. Emlak Katılım Tasarruuf Finansman'ın finansman ürünleri şunlardan oluşuyor.
Kira öder gibi ev sahipliği
Ev finansmanı:
Ev finansmanı; herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, kredi kullanmadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak kişilerin ev sahibi olmasını mümkün kılıyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle, Türkiye’nin 81 ilinden kira öder gibi ev sahibi olunabiliyor.
Araç finansmanı: Araç Finansmanı; herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, krediye ihtiyaç duymadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sunuyor. İster peşinatlı ister peşinatsız ödeme seçenekleriyle, otomobil sahibi olunabiliyor.
İş yeri finansmanı: Ticari faaliyette bulunmak isteyen girişimciler veya yatırımcılar için geliştirilen çatılı iş yeri finansmanı hizmeti, faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde sürdürülebilir yatırım fırsatları sunuyor. İş yerinin finansman tahsisi plan türüne göre belirleniyor.
Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi işleyişi
Ev ve araç teslimatlarına hız kesmeden devam eden Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş’de sistem şu şekilde işliyor:
1 Bireyler, ihtiyacını ve bütçesini belirliyor:
Satın almak istenilen ev, araç veya iş yeri için gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit mitarını katılımcılar belirliyor.
2 Kişiye en uygun model belirleniyor:
Çekilişli veya müşteri bazlı tasarruf finansman modellerinden bireyler, dilediği modeli tercih edebiliyor.
3 Sisteme dahil olma: Katılımcıların yer aldığı, tasarruflarını birleştirdikleri sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dâhil olunabiliyor.
4 Teslimat: Türkiye’nin 81 ilinde katılımcılar, istediği şehirden tercih ettiği ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olabiliyor.
5 Ödemeler: Teslimat sonrasında kalan taksitler, en düşük maliyetle ev, araç veya çatılı iş yeri alınarak ödemeye devam edilebiliyor.
Katılımcılar için 2 farklı model sunuluyor
Faizsiz, esnek ödeme planlarıyla ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere, iki farklı model sunuluyor.
Çekilişli tasarruf finansman modeli: Faizsiz ve bütçesine uygun şekilde ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak için sisteme katılan müşteriler, belirlenen taksitlerle birikim yaparken, her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanıyor.
Müşteri bazlı tasarruf finansman modeli: Ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini bireyin belirlediği, tamamen kişiye özel ve faizsiz bir finansman çözümü. Kişiler dilerse, peşinat ödeyerek, dilerseniz sadece taksitlerle birikim yaparak sistemime katılım sağlayabilir.
Gelir sınırı bulunmuyor
* Sistem ile sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkânı sağlanıyor.
* Çatılı iş yeri finansmanında, iş yerinin finansman tahsisi plan türüne göre belirleniyor.
* Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabiliyor.
* Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı söz konusu. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi için.
* 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı bulunmuyor.