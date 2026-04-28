Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile güven artıyor: Vatandaşlar kısa sürede yoğun ilgi gösterdi

Türkiye’nin önemli kamu bankalarından Emlak Katılım Bankası’nın işti­raki olarak kurulan Emlak Ka­tılım Tasarruf Finansman A.Ş, 2025 yılında hayata geçirilerek, tasarruf finansman sektöründe önemli bir adım atıldı. Bu geliş­meyle Türkiye’de ilk kez bir ban­ka, tasarruf finansman sektörü­ne doğrudan giriş yaparak yeni bir entegrasyon modeli oluştur­du. Vatandaşların yoğun ilgisiy­le her ay ivme kazanan şirket, kısa sürede on binlerce sözleş­meye ulaştı. Elde edilen bu is­tikrarlı büyüme, hem tasarruf finansman modeline duyulan güvenin hem de sektörün gele­ceğine yönelik beklentilerin so­mut bir göstergesi olarak değer­lendiriliyor. Ev, araç ve iş yeri fi­nansmanına yönelik faizsiz ve güvenilir çözümler sunan Em­lak Katılım Tasarruf Finans­man, bankacılık disiplini ile ta­sarruf finansman sistemini aynı çatı altında buluşturan kurum­sal yapısıyla dikkat çekiyor.

Kamu katılım bankası olan Emlak Katılım’ın tasarruf fi­nansman sektöründe olması, katılım finans ekosisteminin ge­nişletilmesi, müşteri tabanının çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilir kaynak yapısının güçlendirilmesine büyük katkı sağladı. Emlak Katılım Tasarruf Finansman Şirketi, yalnızca ye­ni bir iştirak olmanın ötesinde, katılım finans alanında derin­leşme ve ürün çeşitliliği açısın­dan da stratejik bir genişleme adımı olarak konumlanıyor. Ev, araç ve iş yeri ediniminde ulaşı­lan rakamlar ise modelin tabana yayılma stratejisinin başarılı bir şekilde ilerlediğini ortaya koy­du. Emlak Katılım, önümüzde­ki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla büyümesini sürdür­meyi hedefliyor.

Kolay ve hızlı çözüm

Emlak Katılım Tasarruf Fi­nansman Şirketi’nin hizmet modeli, Emlak Katılım’ın yay­gın şube ağıyla entegre şekilde yürütülüyor. Türkiye genelin­deki tüm Emlak Katılım şube­leri üzerinden sunulan bu hiz­met sayesinde müşteriler, ta­sarruf finansman çözümlerine kolay ve hızlı bir şekilde erişebi­liyor. Böylece banka şubelerinin sağladığı güven ve erişilebilir­lik avantajı, tasarruf finansman sistemine de doğrudan yansıtı­larak müşteri deneyiminin güç­lendirilmesi sağlanıyor. Tesli­matlar hızla devam ediyor Em­lak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş, ev ve araç teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Ger­çekleştirilen teslimatlar, tasar­ruf finansman modelinin saha­da etkin bir şekilde ilerlediğini ortaya koyarken, müşteri mem­nuniyeti odaklı yaklaşımın da güçlü bir göstergesi olarak de­ğerlendiriliyor. Teslimatların zamanında ve istikrarlı şekil­de devam etmesi, vatandaşların sisteme duyduğu güveni pekiş­tirirken, şirketin büyüme ivme­sini de destekliyor. Emlak Ka­tılım Tasarruuf Finansman'ın finansman ürünleri şunlardan oluşuyor.

Kira öder gibi ev sahipliği

Ev finansmanı:

Ev finansmanı; herhangi bir peşinat zorunluluğu olmadan, kredi kullanmadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle öde­me yaparak kişilerin ev sahibi olmasını mümkün kılıyor. İster peşinatlı, ister peşinatsız öde­me seçenekleriyle, Türkiye’nin 81 ilinden kira öder gibi ev sahibi olunabiliyor.

Araç finansmanı: Araç Finansmanı; herhangi bir peşi­nat zorunluluğu olmadan, kre­diye ihtiyaç duymadan yalnızca ana para üzerinden taksitlerle ödeme yaparak sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sunuyor. İster peşinatlı ister pe­şinatsız ödeme seçenekleriyle, otomobil sahibi olunabiliyor.

İş yeri finansmanı: Ticari faaliyette bulunmak isteyen gi­rişimciler veya yatırımcılar için geliştirilen çatılı iş yeri finans­manı hizmeti, faizsiz finans ilke­leri çerçevesinde sürdürülebilir yatırım fırsatları sunuyor. İş ye­rinin finansman tahsisi plan tü­rüne göre belirleniyor.

Emlak Katılım Tasarruf Finansman sistemi işleyişi

Ev ve araç teslimatlarına hız kesmeden devam eden Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş’de sistem şu şekilde işliyor:

1 Bireyler, ihtiyacını ve bütçesini belirliyor:

Satın almak istenilen ev, araç veya iş yeri için gereken finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit mitarını katılımcılar belirliyor.

2 Kişiye en uygun model belirleniyor:

Çekilişli veya müşteri bazlı tasarruf finansman modellerinden bireyler, dilediği modeli tercih edebiliyor.

3 Sisteme dahil olma: Katılımcıların yer aldığı, tasarruflarını birleştirdikleri sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dâhil olunabiliyor.

4 Teslimat: Türkiye’nin 81 ilinde katılımcılar, istediği şehirden tercih ettiği ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz maliyetine katlanmadan, kredi kullanmadan sahip olabiliyor.

5 Ödemeler: Teslimat sonrasında kalan taksitler, en düşük maliyetle ev, araç veya çatılı iş yeri alınarak ödemeye devam edilebiliyor.

Katılımcılar için 2 farklı model sunuluyor

Faizsiz, esnek ödeme planlarıyla ev, araç ve iş yeri sahibi olmak isteyenlere, iki farklı model sunuluyor.

Çekilişli tasarruf finansman modeli: Faizsiz ve bütçesine uygun şekilde ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmak için sisteme katılan müşteriler, belirlenen taksitlerle birikim yaparken, her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlanıyor.

Müşteri bazlı tasarruf finansman modeli: Ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini bireyin belirlediği, tamamen kişiye özel ve faizsiz bir finansman çözümü. Kişiler dilerse, peşinat ödeyerek, dilerseniz sadece taksitlerle birikim yaparak sistemime katılım sağlayabilir.

Gelir sınırı bulunmuyor

* Sistem ile sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkânı sağlanıyor.

* Çatılı iş yeri finansmanında, iş yerinin finansman tahsisi plan türüne göre belirleniyor.

* Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabiliyor.

* Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı söz konusu. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi için.

* 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı bulunmuyor.