Emlak Katılım Türkiye genelinde 88 şubeye ulaştı

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını yenilikçi ürün ve hizmetlerle karşılayan Emlak Katılım, Türkiye’nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını sürdürüyor.

Emlak Katılım, 2023 hedefleri doğrultusunda peş peşe açılışlarını gerçekleştirdiği İskenderun, Düzce, Karşıyaka, Manavgat, İmsan, Çorlu, Balıkesir şubelerinden sonra İstanbul'da Hasanpaşa Şubesini de hizmete sundu. Böylelikle Emlak Katılım, İstanbul’da 37, Türkiye genelinde 88 şubeye ulaştı.

Sürdürülebilir ve yenilikçi finansman modellerini şubeleri ve dijital kanalları üzerinden sunan Emlak Katılım, yıl sonunda şube sayısını 120’ye çıkarmayı hedefliyor.

Müşteriler, EFT-Havale, FAST gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken ücret ödemiyor

Müşterilerine hızlı ve masrafsız bir şekilde bankacılık işlemlerini gerçekleştirme imkânı sağlayan Emlak Katılım’da, hesap işletim ücreti bulunmuyor.

Müşteriler, EFT-Havale, FAST gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirirken ücret ödemiyor, 20 binden fazla kamu bankası ve PTT ATM’sinde ücretsiz işlem yapabiliyor.

Gerek bireysel gerekse kurumsal tüm müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere dijitalleşmeyi odağına alarak yenilikçi çözümler üretmeye çalışan Emlak Katılım, bu anlayışa hizmet eden CepPOS ürünüyle, müşterilerinin cep telefonlarına indirdikleri uygulama sayesinde POS cihazı taşımaya gerek duymaksızın tüm kredi ve banka kartlarından hızlıca tahsilat yapabilmesini sağlıyor.

Sektör bazlı yatırım imkânı

Sektöre kazandırdığı ürünlerle hizmet kalitesini geliştirmeye devam eden Emlak Katılım, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan "Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı" ile tasarruf sahibi müşterilerine finansman olarak kaynak sağlamak istedikleri sektörü tercih etme imkânını sunuyor. En fazla 3 aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.

"Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı"nı açmak isteyen müşteriler, artık mobil şube üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Henüz Emlak Katılım müşterisi olmayanlar da bulundukları yerden görüntülü görüşme ile anında bankanın müşterisi olarak mobil şube üzerinden hesap açılış işlemlerini yapabiliyor.