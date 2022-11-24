Emlak Katılım’ın aracılığını üstlendiği sukuk ihracına ödül

Türkiye’nin köklü geçmişe sahip en genç katılım bankası olan Emlak Katılım, yenilikçi ürünlerle önemli başarılara imza atıyor. Geçmişten gelen gücün ve zenginliğin misyonu ile gelecek stratejisini belirleyen Emlak Katılım, yeni stratejiler doğrultusunda, katılım bankacılığına katkı sağlayacak projeleri sektöre sunmaya devam ediyor.

Yılın en başarılı ihracı

Katılım esaslı sermaye piyasalarının Türkiye’de gelişmesi adına yaptığı başarılı çalışmalar ile dikkat çeken Emlak Katılım, geçen yıl aracılığını üstlendiği İstanbul Finans Merkezi Projesini yürüten ve Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 100 iştiraki olan TVF İFM A.Ş.’nin fon kullanıcısı olduğu, 2 yıl vadeli ve 600 milyon TL tutarlı Türkiye’nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracı ile finans sektörünün saygın ödüllerinden biri olan GFC Media’nın, “Bonds, Loans & Sukuk Turkey 2022” ödül töreninde yerel para cinsinden gerçekleştirilen yılın en başarılı ihracı ödülüne layık görüldü.

Katılımcılardan yoğun ilgi

Emlak Katılım’ın geçen yıl aracılığını üstlendiği bu ihraç yatırımcılardan yoğun ilgi görmüştü. Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği’nin (ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri kapsamında geliştirilen kira sertifikası ile ihraçtan sağlanan fon, projedeki çevre dostu yeşil binalarda kullanılıyor. Proje tamamlandığında LEED ND v4 Built Gold (LEED for Neighborhood Development) sertifikası alan ilk proje olması hedefleniyor. Dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikalarından biri olan LEED Sertifikası; Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikası olarak ifade ediliyor.