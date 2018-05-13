Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı

13 Mayıs 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlakçılık sektörüne ilişkin yönetmelik taslağına son şeklini verdiklerini belirterek, "Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4'ünden fazla olmayacak." dedi.

Tüfenkci, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gelecek hafta başında Başbakanlığa sevk edileceğini söyledi.

Taslakta öne çıkan hususlara dikkati çeken Tüfenkci, taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklara, yetki belgesi alma kriteri getirildiğini ve bu belgenin, il müdürlüklerince verileceğini bildirdi.

Tüfenkci, yetki belgesi alınmasının, "ilgili odaya kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, 18 yaşını doldurmuş olma, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olma, hırsızlık, dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olma" gibi şartlara bağlandığını anlattı.

Mesleki yeterlilik şartı

Bu işle uğraşanlara mesleki yeterlilik belgesi şartı da getirildiğine işaret eden Tüfenkci, "Bu sayede, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz olanlar tarafından yapılmasının sağlanması ve bu alandaki tüketici memnuniyetinin artırılması hedefleniyor." diye konuştu.

Tüfenkci, taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kuralları da ilk defa belirlediklerine dikkati çekerek, "Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, başka ticari faaliyette bulunulmayacak, verilen hizmet nedeniyle edinilen bilgi ve belgeler yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında kullanılmayacak. Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket edilecek, hizmet verilen kişilerin menfaatlerine aykırı hiçbir davranışta bulunulmayacak." ifadelerini kullandı.

"Yazılı sözleşme şartı"

Taşınmaz ticareti kapsamında sözleşme ve belgelere düzenleme getirdiklerine de dikkati çeken Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmetler, yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilecek. Verilen hizmete göre, 'alım satıma aracılık sözleşmesi', ya da 'kiralamaya aracılık sözleşmesi' düzenlenecek. Taşınmazın, alıcı veya kiracıya gösterilmesinde, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenecek. Farklı işletmeler, hizmetin ortak verilmesi konusunda hizmet ortaklığı sözleşmesi düzenleyecek."

"Hizmet bedeli kurala bağlanıyor"

Taşınmaz ticareti kapsamında alınacak hizmet bedelinin de kurala bağlandığını vurgulayan Tüfenkci, "Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde 4'ünden fazla olmayacak. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedelinin kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olmaması öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, taslakta hizmet bedelinin, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı kararlaştırılmadıkça eşit paylaştırılması hususuna yer verildiğine de aktardı. Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilmemesi kuralının getirildiğini bildiren Tüfenkci, yalnızca işletmenin bulunduğu ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için ulaşım masrafı talep edilebilmesini öngördüklerini söyledi.

"Taşınmaz Bilgi Sistemi oluşturulacak"

Taşınmaz ticareti yapılan işletmelerin fiziksel şartlarına da standart belirlediklerine işaret eden Tüfenkci, "İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce belediye veya il özel idareleri ile diğer idareler tarafından kontrol yapılarak, bu şartları taşımayan işletmelere ruhsat verilmemesi öngörülüyor. Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından üç ay içinde Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, askıya alınması, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu sistemden yapılacak." dedi.

"Uyum süreci tanındı"

Tüfenkci, öngörülen geçiş süreleri hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak bu işi yapanlar, faaliyetlerine devam edebilmek için durumlarını yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 18 ay içinde yetki belgesi alacak. Bu kişilerde lise mezunu olma şartı aranmayacak. Gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunmayan ve meslek odasına kayıtlı olmadan bu işle iştigal eden kişiler ise lise mezuniyet şartı da dahil olmak üzere yetki belgesi verilmesi için gereken tüm şartları sağlayarak 18 ay içinde yetki belgesi alacak. Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olanlarda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacak. Bu sayede, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarların kazanılmış hakları korunacak."