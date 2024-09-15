Emlakta yeni dönem bugün başlıyor

Ticaret Bakanlığı'nın, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla ilan platformlarında uygulayacağı "doğrulanmış ilan" düzenlemesi bugün başlıyor.

Doğrulanmış ilan sistemi, tüketici haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla hayata geçirilecek.

Yeni dönemde emlak ilanları, taşınmaz sahibi, bu kişinin birinci ve ikinci hısımları veya eşi tarafından sistem üzerinden yetkilendirilen işletmelerce verilebilecek.

Doğrulanmış ilan bugünden itibaren devreye alınacak.

Taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden emlak işletmelerini yetkilendirerek ilanları doğrulatabilecek.

Düzenleme kapsamında Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Eylül'de devreye alınacak ve yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak.

Yetki belgeli emlakçılar aracılığı ilan

Bugünden itibaren yürürlüğe girecek olan doğrulanmış ilan sistemi sadece satılık değil, kiralık taşınmazları da kapsayacak. Evini kiraya vermek isteyenler de yetki belgeli emlakçılar aracılığı ile ilan verebilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan sisteminin devreye alınmasıyla Bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştireceklerini belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi.