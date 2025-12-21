Emtia piyasalarında değerli metaller parladı

ABD’de geçen hafta açıklanan veriler, enflasyonun yavaşladığını ve Fed’in gelecek yıl faiz indirimleri için alan bulabileceği beklentilerini güçlendirdi. Kasımda TÜFE aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,7 artarken, çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

İş gücü piyasasında sınırlı bir soğuma görüldü. Tarım dışı istihdam artışına rağmen önceki ay verileri aşağı yönlü revize edilirken, işsizlik oranı yüzde 4,6'ya yükseldi. Analistler, verilerin Fed'in 2026'da faiz indirimlerini sürdürebileceği beklentilerini desteklediğini belirtti.

Merkez bankaları cephesinde BoE faiz indirirken, ECB faizleri sabit tuttu, BoJ ise faizi 25 baz puan artırdı. Jeopolitik gelişmeler enerji piyasalarını etkilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,15'ten, dolar endeksi ise 98,6 seviyesinden kapattı.

Platin ve paladyumdaki artış altın ve gümüşü geride bıraktı

Değerli metaller, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle haftayı yükselişle tamamladı. Öte yandan ABD ile Ukrayna arasındaki kritik barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması, değerli metallere yönelik güvenli liman talebini zayıflatarak fiyat artışını sınırladı. Altının ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 4 bin 374,77 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 381,55 dolara yakın seyrederken, haftayı 4 bin 338,58 dolardan tamamladı.

Gümüşün ons fiyatı da hafta içinde 67,46 dolara yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 67,16 dolardan kapattı. Değerli metallerdeki ralliye yıl boyunca altın ve gümüşün gerisinde kalan platin ve paladyum da katıldı. Analistler, bu yükselişte yatırımcıların söz konusu iki metalde fiyatların geride kaldığını düşünmesinin yanı sıra otomotiv ve endüstriyel talebin güçlü kalmasının etkili olduğunu, bu nedenle hızlı fiyat artışlarının yaşandığını kaydetti.

Platinin ons fiyatı, hafta içinde en yüksek 1.982,57 doları görerek 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1.969,98 dolardan tamamladı. Platinde tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 2008 yılında görülen 2 bin 302 dolar olarak kayıtlara geçmişti. Paladyumun ons fiyatı da hafta içinde 1.723,04 doları görerek 2023 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, haftayı 1.709,31 dolardan tamamladı.

Dünyanın en büyük paladyum üreticisi Rus madencilik şirketi Nornickel, yatırım talebinin de etkisiyle 2025'te paladyum piyasasında yaklaşık 200 bin ons arz açığı oluşabileceğini bildirdi. Analistler, söz konusu beklentinin paladyum fiyatlarını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktığını kaydetti. Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 8,6, paladyumda yüzde 15,6, platinde yüzde 12,8 ve altında yüzde 0,9 değer kazandı.

Baz metallerde arz endişeleri fiyatları destekledi

Baz metaller, Çin kaynaklı talep endişelerine karşın, arz endişelerinin sürmesi ve zayıf dolar endeksinin desteğiyle çinko hariç haftayı pozitif seyirle tamamladı.

Çin'de kasım ayına ilişkin veriler, ekonomide zayıflama sinyallerine işaret etti. Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,8 artarak son 15 ayın en yavaş hızına inerken, perakende satışlar yüzde 1,3 ile Aralık 2022'den bu yana en düşük artışı kaydetti. Buna karşın bakır fiyatları, geçen hafta Goldman Sachs'ın madencilik arzındaki kısıtlamalara işaret eden yukarı yönlü tahminlerinin etkisiyle değer kazandı. Goldman Sachs, yayımladığı raporda bakırın maden arzındaki sınırlamalar ve yapısal talep artışı nedeniyle uzun vadede "en sevdiğimiz endüstriyel metal" konumunu koruduğunu belirtti.

Alüminyum fiyatları ise Avustralyalı üretici South32'nin Mozal alüminyum tesisini martta kapatacağını duyurmasının ardından arzın daralacağı endişesiyle yükseliş eğilimi gösterdi.

Analistler, Çin'in kritik metallerde yurt dışı yatırım hamlelerinin 2026'da alüminyum üretimini artırabileceğini, ancak buna rağmen bakırın performansının daha güçlü kalmasının beklendiğini belirtti. Nikel tarafında ise arz kaynaklı gelişmeler fiyatları destekledi. Endonezya hükümetinin 2026'da nikel cevheri üretimini üçte bir oranında azaltmayı planladığını açıklaması, paslanmaz çelik üretiminde kullanılan nikelde arz endişelerini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü destek sağladı.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında nikelde yüzde 3,7, alüminyumda yüzde 3, bakırda yüzde 2,5 ve kurşunda yüzde 2,1 değer kazanırken, çinkoda yüzde 0,4 değer kaybetti.

Petrol arz endişesiyle negatif seyretti

Petrol fiyatları, Venezuela kaynaklı olası arz aksaklıklarına ilişkin endişelere karşın, arz fazlası beklentileri ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik barış ihtimaline yönelik haber akışıyla haftayı düşüşle tamamladı.

Barış olasılığının belirginleşmesi, Rus petrolüne yönelik yaptırımların gevşeyebileceği ve Rus üretiminin küresel pazara daha rahat ulaşabileceği beklentisini güçlendirdi. ABD'nin Venezuela petrolüne yönelik tanker engeli de arzı kısabilecek bir adım olarak değerlendirilse de piyasa etkisi sınırlı kaldı. Doğal gaz tarafında ise beklenenden ılıman seyreden kış koşulları ve yüksek stok seviyeleri, fiyatlamalar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 1,4 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın MMBtu cinsinden fiyatı da yüzde 3,1 değer kaybetti.