Emtialarda pozitif rüzgar

Emtia piyasası, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve Çin’in Kovid-19 politikasına ilişkin olumlu haber akışıyla pozitif seyretti. Emtia piyasası, Çin’de “sıfır Kovid-19” politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılması sonucu geçen haftaya negatif seyirle başlamıştı. Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin merkezi Urumçi’de karantina altında olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Kovid-19 tedbirlerine yönelik protesto ve tepkiler ülke geneline yayılmıştı. Gösteriler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep olmuştu. Artan resesyon riski ve Çin’deki gelişmeler sonucu emtia fiyatları, haftaya düşüşle başlamıştı.

Çin’den iyi haber

Daha sonra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve Çin’in Kovid-19 politikasına ilişkin olumlu haber akışıyla emtia piyasası, yükselişe geçerek alıcılı bir seyir izledi.

Powell, “enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızını biraz yumuşatmanın mantıklı olduğunu” söylemişti. Sözle yönlendirmelere devam eden Fed yetkililerinin çoğunluğu da faiz artırımında yavaşlamaya sıcak bakıyor.

Çin’de artan Kovid-19 vakalarına karşın salgınla mücadele kapsamında alınan kararların yumuşatılabileceğine yönelik haberler ve hükümetin inşaat sektöründeki şirketlere pay piyasalarında fonlama imkanı tanıması da emtia talebini olumlu etkiledi.

Geçen hafta altın yüzde 2,4, gümüş yüzde 7,9, paladyum yüzde 2,3 ve platin yüzde 3,5 değer kazandı.

Metallerde “ralli havası” yaşandı

Fed’in açıklamalarıyla geçen hafta özellikle metallerde “ralli havası” yaşandı. Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 2,1, kurşun yüzde 1,9, alüminyum yüzde 4,2, nikel yüzde 10,3 ve çinko yüzde 4,7 artış kaydetti. Londra Metal Borsası’nda (LME) mart ayında nikelde görülen hareketlerin etkileri nikel piyasasını etkilemeye devam ediyor. Geçen hafta Brent petrol yüzde 2,1 artarken, New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğal gaz yüzde 10,6 düşüş kaydetti.

Tarım emtialarında dalgalı seyir sürüyor

Tarım emtialarında geçen hafta dalgalı bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 4,5, mısır yüzde 3,7 ve pirinç yüzde 2,7 değer kaybederken, soya fasulyesi yüzde 0,2 arttı. Pamuk yüzde 5,8, şeker yüzde 1,5 ve kakao yüzde 2,1 arttı, kahve ise yüzde 1,5 düşüş kaydetti. Dünya pamuk üretim tahminlerinin düşüş göstermesi, pamuk fiyatlarında yükselişe neden oldu. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, buğday ve mısırda Tahıl Koridoru anlaşmasının devam edeceğinin belli olmasıyla satıcılı seyrin devam ettiğini bildirdi. Pirinçteki düşüşe değinen Ergezen, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün açıkladığı üretim tahminlerinin artış göstermesinin pirinçte satış baskısının artmasına yol açtığını söyledi.

Talep endişeleri azaldıkça Brent petrol yükseliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,87 dolardan işlem görüyor. Dün itibarıyla Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,34 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki kısmi yükselişte, piyasalarda azalan arz ve talep endişeleri etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından birçok büyük şehirde, salgın tedbirlerini optimize etmek için adımlar atıldığı gözleniyor. Bu durum ülke ekonomisine ve petrol talebine ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Brent Petrol fiyatlarındaki yükselişte ayrıca dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu. ABD’nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi. Doğal gaz fiyatları ise ABD’de doğal gaz üretiminin güçlü seyretmesi ve hava durumundaki belirsizlikle değer kaybetti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği toplantıda mevcut üretim seviyesini sabit tutması ise küresel petrol arzına ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların yükselişine katkı sağladı. Grup, 5 Ekim’de günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da mevcut üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini ancak arz-talep dinamikleri doğrultusunda daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını yinelemişti. Brent petrolde teknik olarak 87,17 ile 88,67 dolar aralığının direnç, 85,67 ile 84,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.