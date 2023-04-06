En büyük kaybeden Bezos

Emre ERGÜL

Milyarderler kulübü bu yıl kaybedenler kulübüne döndü… Amerikan iş dergisi Forbes, önceki gece 2023 Milyarderler Listesi’ni açıkladı. Türkiye’den 26 ismin girdiği listenin başını lüks eşya markası LVMH’nin sahibi Bernard Arnault çekti. 74 yaşındaki Fransız 211 milyar dolarlık servetiyle 2022 lideri Elon Musk’ın üzerine çıktı.

Böylece ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı.Arnault ile Musk’ın şahsi servetleri arasındaki fark ise 31 milyar dolar. Bu yılki listenin en dikkat çeken tarafı ise “kayıplar.” Dünya çapındaki milyarder sayısı önceki yıla göre 28 azalarak 2 bin 640’a düşerken, üst üste ikinci azalışını kaydetti.

Ekonomik türbülansın kamu ve özel sektörü vurması nedeniyle milyarderlerin serveti de 500 milyar dolar azalarak, 12.2 trilyon dolara indi. Milyarderlerin yaklaşık yarısının serveti geçen yıla göre azalış kaydederken, toplam 254 kişi milyarder statüsünü kaybetti.

Listedeki 337 kadın servetlerini artırdı

Bu statüyü kaybedenler arasında, dolandırıcılıkla suçlanan, kripto para borsası FTX’in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, FTX’in eski yöneticilerinden Gary Wang ve müzisyen Kanye West gibi isimler dikkati çekti. Müzisyen Jimmy Buffett, modacı Tom Ford, golfçü Tiger Woods ve NBA yıldızı LeBron James, listeye dahil olan yeni milyarderler oldu.

Dünyanın en zenginleri listesinin en genç iki ismi dikkat çekiyor: Luxottica gözlüklerinin varisi Clemente Del Vecchio ile Güney Kore oyun şirketi Nexon’un varisi Kim Jung-youn… İkisi de 19’una bu mayıs ayında girecek. ABD, toplam serveti 4.5 trilyon dolar olan 735 liste üyesiyle en fazla milyardere sahip ülke olmaya devam etti.

Çin 2 trilyon dolarlık varlığı bulunan 562 milyarderle (Hong Kong ve Makao dahil) ikinci sırada yer alırken, Çin'i 675 milyar dolarlık servete sahip 169 milyarderle Hindistan izledi. Listede 337 kadın bulunuyor.

Kadın zenginlerin toplam serveti önceki yıldan 5.7 milyar dolar arttı ve 80.5 milyar dolara ulaştı. Bu 2 bin 640 zenginin toplam servetinin yüzde 13’ü ediyor. En zengin kadın olan Françoise Bettencourt Meyer, ana listede de 11’inci oldu. Fransız zengin geçen yıl ana listenin 14’üncüsüydü.

Arnault, 200 milyar doları geçen 3’üncü insan oldu

2023’ün en zengin insanı olan LVMH’nin sahibi Bernard Arnault, Forbes listesine ilk olarak 1997 yılında 3.1 milyar dolarlık servetiyle girdi. 2005’te 17 milyar dolarla “en zengin 20 insan”dan biriydi. 2011’de 41 milyar dolarla 4’üncü olan 74 yaşındaki Arnault, 211 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk ve Jeff Bezos’tan sonra 200 milyar doları geçen üçüncü zengin, ilk Fransız oldu.

Yine de 3. zengin

Yılın en büyük kaybedeni Amazon’un sahibi Jeff Bezos oldu. Şirket hisseleri yüzde 50 düşünce, Bezos da 1 yılda tam 57 milyar dolar kaybetmiş oldu. Buna rağmen Bezos, 114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu.