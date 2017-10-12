En çok ulaştırmaya para harcandı

12 Ekim 2017

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Hanehalkı Bütçe Araştırmasının 2016 yılı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, hanehalkları ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 55,2 ile araç satın alımına ayırdı. Bunu yüzde 25,8 ile kişisel ulaşım araçlarının kullanımı (yakıt ve yağları, yedek parça ve aksesuarları ile bakım ve onarım hizmetleri), yüzde 19 ile ulaştırma hizmetleri (karayolu ve diğer yolcu taşımacılığı) ile ilgili harcamalar izledi.

Hanelerin gelir düzeyinin ulaştırma harcamalarının dağılımında etkili olduğu kaydedildi. En düşük gelire sahip yüzde 20’lik gelir dilimindeki hanelerin toplam ulaştırma harcamalarının yüzde 41,2'sini ulaştırma hizmetleri, yüzde 30,9’unu araç satın alımı, yüzde 27,9’unu kişisel ulaşım araçlarının kullanımı oluşturdu.

En yüksek gelir dilimine sahip olan hanelerin ise ulaştırma harcamalarının yüzde 62,3’ü araç satın alımından, yüzde 24,5'i kişisel ulaşım araçlarının kullanımından, yüzde 13,2’sinin de ulaştırma hizmetlerinden olduğu kaydedildi.