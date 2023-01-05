En düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022'yi kapatırken asgari ücreti, bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8 bin 507 liraya yükselttiklerine yönelik müjde verdiklerini anımsattı. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini, 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

“Bu oranlara razı olamadık”

Erdoğan, 2023'ün ilk iş gününü, Türkiye'nin 2022 yılı ihracatının 254,2 milyar dolarla kapatıldığına yönelik sevinci ilan ederek açtıklarını anlatarak, 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64,27 oranıyla kapatıldığı haberinden sonra memur ve emekli maaş artışlarını yeniden değerlendirdiklerini söyledi. Memur maaşlarında geçen yıl yüzde 87'lik artışa gidildiğini, özellikle temmuzda yüzde 42'ye varan bir zam yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, “Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yüzde 15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda, bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk" dedi.

Memur buluşmasına giderken, ilgili bakanlara bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları için talimat verdiğini aktaran Erdoğan, "Yürütülen çalışmalar sonunda, başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak, memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının, yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum." dedi. "En düşük emekli maaşı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların yılın ilk altı ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını vurguladı.

“Beklenmedik durumlar olursa telafisini yaparız”

Yeni emekli ve memur maaşlarının çalışanlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi, yıl içerisinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde, temmuz ayındaki düzenlemede, bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

En düşük memur maaşı 11 bin 848 TL

En düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 30'luk zam oranının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ücretlerinde yapılan artışları duyurdu. Buna göre; aile yardımı ödeneği dahil, en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.