En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, şu ifadeleri kullandı:

“11 bin 402 TL rakamı piyasanın fiyatladığı bir rakamdı. Beklentilerin biraz daha üzerinde bir rakam olarak ortaya çıktı. 10 bin TL’yi geçmeyeceğine yönelik rakamlar telaffuz ediliyordu. 11 bin 402 TL vatandaşın alım gücünü koruyan bir fiyat olarak ortaya çıktı.

Önümüzdeki dönemde enflasyonla etkili mücadele ile birlikte alım gücünün korunacağını söyleyebiliriz.

Bu ara bir zam. Geçen dönem ara zammına göre yüzde 107’lik bir artış söz konusu. Enflasyonun da ilk 5 ay itibarıyla yüzde 15’ler seviyesinde gerçekleştiği, haziranı da katarsak tahminlerle birlikte yüzde 17’ler seviyesinde bir enflasyonu beklediğimizde yapılan bu 34’lük artış oranı enflasyonun iki katı şeklinde yapıldı. Enflasyonun bir katını devletimiz sosyal refah payı düzenlemesi ile yapmış oldu.

Enflasyonun hızlı bir şekilde düşüş seyredeceğine dikkat edecek olursak önümüzdeki dönemde yine enflasyonun biraz üzerinde asgari ücret artışı görebileceğiz.

Devlet daha önceki dönemde ilave bir artışla emekli maaşlarına zam yapmıştı. Memur ve emeklilere enflasyon yüzde 15 iken yüzde 30 artış yapmıştı. Bu artış değerinin referans olarak kabul edileceğini düşünüyorum. En az bu düzeyde bir emekli maaşı yapılabileceğini öngörüyorum.

En düşük emekli maaşı ne kadar olur?

Ara bir dönemde 5500 TL olan en düşük emekli maaşı 7500 TL’ye yükseltilmişti. Bu ara bir zam olarak karşımıza çıkmıştı. Düzenleme yapılırken 7600 TL alan kişinin maaşı aynı kaldı. Meclis’in ilk düzenlemesi bu olacaktır ve emeklilerimize kademeli bir şekilde artış olacak.

En düşük emekli maaşının da artırılmasını bekliyoruz. 7500 TL’lik en düşük emekli maaşına en az enflasyon oranında artış gelecektir. En fazla ise tahminen 10 bin TL seviyesinde olacaktır. Şunu unutmamak gerekir ki bu bir taban ücrettir. Diğer emeklilere de önceki dönemde olduğu gibi enflasyonun iki katı şeklinde yüzde 34’ler seviyesinde bir artış yapılabileceğini öngörüyorum.”