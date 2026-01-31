En düşük emekli maaşında farkın ödeneceği tarih belli oldu

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten ve memur disiplin hükümlerinden trafik denetimlerine, işveren prim desteklerinden Varlık Fonu’na kadar pek çok alanda düzenleme içeren kanun daha önce Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesinde yer alan tutar, 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Ocak 2026 ödeme döneminden itibaren geçerli olacak düzenleme kapsamında, emeklilere yapılacak fark ödemelerinin tarihi de netleşti.

Emekli aylığında fark çarşamba günü yatacak

Yaklaşık 5 milyon en düşük emekli maaşı alan kişiyi kapsayan düzenlemeyle birlikte, Ocak ayına ait 3 bin 119 liralık maaş farkı 4 Şubat’ta hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."