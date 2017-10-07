En fazla ödenek İstanbul Üniversitesine

07 Ekim 2017

İstanbul Üniversitesine gelecek yıl için öngörülen ödenek teklifi tavanı, Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve çeşitli bakanlıkların ödenek tavanlarını geçerek 1 milyar 272 milyon lira oldu.



Orta Vadeli Mali Plan'da (2018-2020) aralarında üniversitelerin de bulunduğu özel bütçeli idarelerin 2018 ödenek teklif tavanları belirlendi.



Derlenen bilgilere göre, Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) ödenek teklifi tavanı, yüzde 98 artışla 98,1 milyon liraya yükseldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) ödenek tavanı ise yüzde 31 artışla 573,5 milyon liraya çıktı.



İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 272 milyon lira ile en yüksek ödenek teklif tavanına sahip üniversite oldu. Bu üniversite için öngörülen ödenek teklifi, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri gibi bakanlıkların ödeneklerini geçti.



İstanbul Üniversitesini, 933.8 milyon lira ile Ankara Üniversitesi, 932 milyon lira ile Hacettepe Üniversitesi izledi.



En az ödenek tavanı teklif edilen üniversite ise 29,8 milyon lira ile İzmir Bakırçay Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi ise 32 milyon liralık ödenek teklifiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi izledi. İzmir'deki bu iki üniversite, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında kapatılan vakıf üniversitelerinin yerine kurulmuştu.

En fazla artış Sağlık Bilimleri Üniversitesi için

Oransal olarak ise en fazla ödenek teklif tavanı artışı ise askeri hekim ihtiyacını da kaşılayacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinde gerçekleşti. Bu üniversitenin ödeneği yüzde 130 artarak, 255,6 milyon lira oldu. Türk-Alman Üniversitesinin ödenek teklifi tavanı da yüzde 28,9 artarak, 64 milyon lirayı aştı.

Kaynak: AA