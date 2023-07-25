'En pahalı kentler' listesinde İstanbul 185'inci sırada

Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması, 5 kıtada 227 şehirde gerçekleştirildi.

Konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırmada en pahalı kentler sıralandı.

Yıllardır dünyanın en pahalı şehri olan Hong Kong bu sene de ilk sıradaki yerini korurken, Singapur 2’inci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan Zürih, uluslararası çalışanlar için Avrupa'nın en maliyetli şehri olmaya devam ediyor. Cenevre 4, Basel 5’inci sırada yer bulurken, geçen yıla göre bir basamak yükselen New York 6’ıncı sıraya yerleşti.

Araştırmaya göre; Bern 7’inci, Tel Aviv 8’inci, Kopenhag 9’uncu ve Nassau ise 10’uncu sırada yer buldu.

İstanbul'un 185'inci sırada

Uluslararası çalışanlar için dünyanın en ucuz şehri ise 227’inci sırada yer alan İslamabad oldu. 226’ıncı sırada yer alan Karaçi ve 225’inci sıradaki Havana diğer ucuz şehirler olarak sıralandı. İstanbul ise araştırmada 185’inci sırada yer buldu.

İsviçre 'el yakıyor'

Zürih, Cenevre, Basel, Bern ve Kopenhag, 2023'te expat çalışanlar için dünyanın en pahalı lokasyonları arasında ilk on arasında yer alan 5 Avrupa şehri oldu. Bu şehirlerin 4’ü İsviçre’de bulunuyor.

Avrupa’nın diğer pahalı şehirleri arasında Londra 17’inci, Viyana 25’inci, Amsterdam 28’inci, geçen yıla göre 27 basamak yükselen Prag 33’üncü ve Helsinki 34’üncü sırada yer aldı. Paris ise 35’inci sıradaki yerini bu yıl da korudu.

Paris, Fransa şehirlerinin en pahalısı olurken, onu 92’uncu sıradaki Lyon ve 121’inci sıradaki Toulouse izledi. 37’inci sıraya yerleşen Berlin, Almanya’nın en pahalı şehri olurken, onu 38’inci sıradaki Münih ve 48’inci sıradaki Frankfurt takip etti.

Hamburg 62’inci, Stuttgart 69’uncu, Düsseldorf 74’üncü, Leipzig 91’inci ve Nürnberg 96’ıncı olarak Almanya’nın en ucuz şehirleri oldu.

En çok pahalanan üç kent

Bu yıl iki sıra gerileyen Dublin 51’inci sırada yer alırken, Milan 49’uncu ve Roma 59’uncu sırada yer buldu. Hollanda bir şehri Lahey ise 46’ıncı sırada yer aldı.

Oslo 33 basamak yükselerek 60’ıncı olurken, Lizbon 117’inci sırada kendisine yer buldu. 2022’ye göre yükseliş gösteren Barselona 75’inci ve Madrid 83’üncü olurken, Stockholm ise 95’inci sırada yer aldı.