En yüksek ihtiyaç kredisi faizi yüzde 6.99’a çıktı

Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 50’ye çıkarmasının ardından, kredi faizleri de uçuşa geçti ancak ihtiyaç kredilerine talep sürüyor. 2024’ün 1. çeyreğinde Merkez Bankası politika faizini 7.5 puan artırarak yüzde 50’ye çıkarırken, ihtiyaç kredilerinde ortalama faiz 24.4 puan artışla yüzde 86.2’ye yükseldi. Söz konusu süreçte bankacılık sektörünün kullandırdığı ihtiyaç kredisi hacmi 979 milyar 592 milyon liradan mart sonu itibarıyla 1 trilyon 86 milyar liraya yükseldi.

İhtiyaç kredisi faizi yüzde 3.89’a yükseldi

Sözcü'nün haberine göre sene başında ortalama yüzde 63.4 olan ihtiyaç kredisi faizi 29 Mart itibarıyla yüzde 86’2’ye çıkarken, ocak-mart aylarını kapsayan bu üç ayda ihtiyaç kredilerinde 106 milyar liralık artış gözlendi. Oysa 2023 sene başında yüzde 30.04 olan ortalama faiz mart sonu itibarıyla yüzde 32.26’ya çıkmış ve henüz parasal sıkılaştırmanın başlamadığı söz konusu süreçte ihtiyaç kredisi hacmi 142 milyar lira artış göstermişti. Bankaların en düşük ihtiyaç kredisi faizi geçen hafta yüzde 3.89’a yükselirken, en yüksek ihtiyaç kredisi faizi ise yüzde 6.99’a çıktı. Bu oranlar ihtiyaç kredisinde en düşük yıllık maliyetin yüzde 86.8 olduğunu gösterirken, yıllık maliyetin yüzde 186.58’e kadar çıkabildiğini gösteriyor.