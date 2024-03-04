ENAG duyurdu: Şubatta enflasyon aylık 4,32; yıllık 121,98

ENAG'ın X hesabından paylaşılan açıklamaya göre şubatta aylık 4,32 olarak ölçülen enflasyonda son 12 aylık artış yüzde 121,98 olarak gerçekleşti.

Geçen ay en düşük artış 'yüzde 0'la sağlıkta olurken, en yüksek artış yüzde 10,49'la 'çeşitli mal ve hizmetlerde' kayda geçti.

Konuttaki artış yüzde 7,56 olarak ölçülürken gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yükseliş yüzde 5,84'ü buldu.