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ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı

2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu. Verilere göre, eylülde tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 6.24 oranında arttı.

Haber Merkezi
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, eylülde tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), ağustos ayına göre yüzde 6.24 oranında arttı.

Böylece yıllık enflasyon, eylül ayında yüzde 130.13'e yükseldi.

2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise  yüzde 95,33 oldu.

 