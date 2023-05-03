ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 105,19

ENAG yıllık enflasyonu yüzde 105 olarak açıkladı. Aylık enflasyon ise yüzde 4.86 oldu. Verilere göre nisanda aylık enflasyon (E-TÜFE) yüzde 4,86, yıllık enflasyon ise yüzde 105,19 oldu.

Mart ayında tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 5,08, yıllık bazda ise yüzde 112,51 artmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

Mart rakamlarında makas dikkat çekmişti

TÜİK'e göre enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. TÜİK, şubat ayında aylık enflasyonu yüzde 3,18, yıllık enflasyonu ise 55,18 olarak açıklamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise mart ayı enflasyonunu yüzde 5.08 olarak açıkladı. ENAG yıllık enflasyonu yüzde 112.51 olarak açıkladı.

Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.