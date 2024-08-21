encazip.com: Vadeli mevduat hesaplarına talep yüzde 41 arttı

Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, vadeli mevduat hesabına olan ilgi faizlerin yükselmesiyle birlikte artmıştı.

Bankalar yüzde 54’lere varan mevduat hesabı faizleri vermeye başlayınca vatandaş da bu hesaplara ilgiyi artırdı. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, vadeli mevduat hesaplarına ilgi geçen yıla göre yüzde 41 arttı. Vadeli mevduat hesabındaki toplam miktar 6 trilyon 780 bin 407 TL oldu. 2023 yılının aynı döneminde vadeli mevduat hesabındaki toplam miktar 4 trilyon 808 bin 52 TL idi.

Her bankanın farklı faiz oranı olabiliyor

Bankaların mevduat faiz oranlarını arttırmasıyla birlikte vatandaşlar yatırımlarını mevduat hesabı ile değerlendirmeye yöneldi. Yatırılan paranın belirli bir süre içinde faiz getirisi sağladığı bir hesap türü olan vadeli mevduat hesabında yatırılan anapara genellikle,1, 3, 6 ay veya 1 yıl gibi belirlenen vadelerde faiz oranı sağlıyor. Her bankanın farklı mevduat hesap faiz oranları bulunuyor. Bazı bankalar yüzde 54’lere varan faiz oranları sunabiliyor.