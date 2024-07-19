Endeks, günün ilk yarısında en yüksek 11.178,56 puanı gördü

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmet endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,57 ve mali endeks yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken, 73'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 415 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,39, bileşik getirisi yüzde 42,07 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2900 ve dolar/yen paritesi 157,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 33,0950 liradan, Euro 36,0400 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,2 azalışla 2 bin 415 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 yükselişle 84,2 dolardan işlem görüyor.