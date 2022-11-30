Endonezya Parlamentosu heyeti TBMM'yi ziyaret etti

Kılıç, kabulde, Endonezya'nın kendi bölgesinde hızlı gelişen, büyüyen ve bölgesinde istihdam yaratan bir ülke olduğunu vurguladı.

Endonezya'nın, dünya ile iyi ilişkilere ve ortaklıklara sahip olduğunu belirten Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük bir heyetle Endonezya'yı ziyaret ettiğini anımsattı.

Ziyarette, savunma, güvenlik ve yatırım alanlarında anlaşmaların da imzalandığını aktaran Kılıç, "Endonezya'nın talep edebileceğimiz yağlı tohumlar, ormancılık ürünleri, su ürünleri gibi çok ciddi kalemlerde üretimleri var. Hep almışız, çok az satabilmişiz. Bakanlıklarımızın, ticaretimizin dengeli gitmesi ve artırılmasıyla ilgili ciddi gayretleri var." ifadesini kullandı.

Yunus Kılıç, Türkiye'nin, müteahhitlik hizmeti veren önemli ülkelerin başında geldiğini, Endonezya'nın yeni başkentinin inşasında da sorumluluk almak istediğini belirtti.