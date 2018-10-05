Endüstriyel mutfak sektörü Meksika ve Şili'ye çıkarma yaptı

05 Ekim 2018

Ticaret Bakanlığı himayesinde, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) işbirliği ile yürütülen, "Endüstriyel Mutfak Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı" isimli Ur-Ge projesi kapsamında gerçekleştirilen 4. Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti 17 küme firmasından 20 temsilcinin katılımıyla, 29 Ağustos – 6 Eylül 2018 tarihlerinde Meksika ve Şili'de yapıldı.

Heyet süresince 17 katılımcı firma, 55 farklı şirketle, 374 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Katılımcılar, Meksika ve Şili'nin pazar dinamikleri ile ilgili genel izlenim edinme, Türk firmalarının pazardaki konumlarını görme ve yeni müşterilerle tanışma açısından heyeti olumlu olarak değerlendirdiler.

Yapılan çalışmanın amacı hakkında açıklama yapan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Endüstriyel mutfak Ur-Ge projesinin 2018 yılındaki ikinci yurt dışı faaliyeti olan Meksika Şili heyeti, Latin Amerika ülkelerine yapılan ihracatımızın artırılmasına yönelik atılan iyi bir adım. Önümüzdeki yıllarda düzenlenecek milli katılımlı fuar organizasyonlarıyla ülkemizin bu pazarlardaki konumunun yükselmesini öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Projenin başarısı 3 ülkede kanıtlandı

Ur-Ge projesinin uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesini hedeflediğini söyleyen Öztiryaki, önceki etkinliklere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Mayıs 2017'de 11 firmanın katılımıyla Güney Afrika, Ekim 2017'de 13 firmanın katılımıyla İngiltere ve Şubat 2018'de 17 firmanın katılımıyla Fas heyetleri düzenlenmişti. Yapılan etki analizleri neticesinde katılımcı küme firmaların ilgili ülkeye yaptıkları toplam ihracatlarında; heyetten 6 ay önceki haliyle 6 ay sonrasındaki değerler karşılaştırıldığında, Güney Afrika'da yüzde 32,73, İngiltere'de yüzde 29,88 ve Fas'ta yüzde 12,89'luk artış olduğu gözlemlendi. Bu nedenle, yurt dışı faaliyetlerinin müspet etkisinin Latin Amerika ülkelerinde de tecrübe edilmesi için Meksiko ve Santiago'ya yönelik firma ziyaretleri ve ikili iş görüşmeleri içeren sektörel ticaret heyeti düzenlendi."

5 distribütör firma ziyaret edildi

Meksika-Şili heyetinde, katılımcıların pazar hakkında genel izlemini edinmeleri ve pazarda hakim olan diğer ürünleri inceleyebilmeleri için turlar düzenlendiğini kaydeden Öztiryaki, turlar dahilinde Meksiko ve Santiago'daki 5 distribütör firmanın ziyaret edildiği bilgisini verdi. Öztiryaki, "Firma ziyaretlerinin ardından; Meksika'da Meksiko Büyükelçisi Tahsin Söylemez'in ve Şili'de Santiago Ticaret Müşavirliği'nden Müşavir Elçin Edis'in teşrifleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Etkinliklerin yapıldığı tarihlerde gün boyunca Meksikalı ve Şilili satın almacılar ile ikili iş görüşmeleri yapıldı" diye konuştu.