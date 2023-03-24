“Enerji dönüşümü için düşük karbonlu üretim şart”

Karbon nötr olması ile öne çıkan bp standını ziyaret eden bayiler, sektör iş ortakları ve ziyaretçilerle akaryakıt sektörünün doğal afetlerdeki stratejik rolü ve son dönemde akaryakıt sektöründe meydana gelen gelişmeler konuşuldu. bp Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, Enerji dönüşümünün fuarın önemli başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak da enerji güvenliğine daha fazla odaklanılmasının, ülkelerin büyük bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından ve diğer fosil olmayan yakıtlardan üretilen yerli üretim enerjiye erişimi artırmaya çalıştıkları için enerji dönüşümünü hızlandırma potansiyeline sahip olduğunu da belirten Işıltan, “Son yıllarda uygulanan küresel enerji politikaları ve enerji üzerine yapılan tartışmalar enerji sistemini karbonsuzlaştırmanın ve net sıfıra geçişin önemine odaklanıyor. Meydana gelen olaylar enerji arzındaki küçük kesintilerin bile nasıl ciddi ekonomik ve sosyal maliyetlere yol açabileceğini gösteriyor. Geçiş süreci, enerjinin güvenliği ve karşılanabilirliğini de dikkate almalı. Başarılı ve kalıcı bir enerji dönüşümü için enerji trilemması olarak adlandırılan güvenli, uygun fiyatlı ve düşük karbonlu üretim ele alınmalı” dedi.