Enerji fiyatları Yİ-ÜFE'ye yansıdı: En sert yükseliş petrol ve doğal gazda

TÜİK, nisan ayına ilişkin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre nisan ayında üretici enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 3,17 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,99 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 26,48 artış gösterdi.

Yıllık artışta madencilik öne çıktı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42 artış, imalatta yüzde 30,36 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,19 artış ve su temininde yüzde 38,26 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 26,49 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57 artış, enerjide yüzde 33,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 24,70 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek aylık artış enerjide

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,84 artış, imalatta yüzde 3,59 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış ve su temininde yüzde 2,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 3,62 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48 artış, enerjide yüzde 4,84 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış olarak gerçekleşti.

Sektörlere göre en yüksek artış ham petrol ve doğal gazda

Nisan 2026'da üretici fiyatlarında en sert artış ise enerji kalemlerinde görüldü. Sektörlere göre aylık Yİ-ÜFE ham petrol ve doğal gazda yüzde 39,63 yükselerek açık ara en yüksek artışı kaydetti. Kok ve rafine petrol ürünlerinde artış yüzde 19,19 olurken, kimyasallar, temel eczacılık ürünleri ve kauçuk-plastik ürünlerde de yükselişler yaşandı.

Buna karşılık elektrik, gaz ve buhar üretiminde yüzde 4,96, içeceklerde ise yüzde 2,80 düşüş görüldü.