Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 1,5 azaldı

Yetkililerce açıklanan 30 milyar 567 milyon 701 bin doların, 5 milyar 167 milyon 478 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar' oluşturdu.

Mayıs 2023'te bu rakam 5 milyar 244 milyon 667 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı. Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 16,5 artarak 2 milyon 860 bin 973 tona çıktı.