Enerji sektörüne 44.6 milyarlık yatırım

Söz konusu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.

Kamunun bu yıl enerji yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği kurum ise 17,1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) olurken, TEİAŞ'ı 14,2 milyar lirayla (BOTAŞ izledi.

Yatırım büyüklüğü bakımından enerji sektöründe üçüncü sırada 8 milyar lira ödenekle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) yer aldı.