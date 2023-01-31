Enerji sektörüne 44.6 milyarlık yatırım
Merkezi yönetim bütçesinden bu yıl enerji sektörü için 44,6 milyar lira ödenek ayrıldı. 2023 Yılı Yatırım Programı'na göre, bu yıl kamu kurumları tarafından yürütülecek 10 bin 915 projeye toplam 454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi.
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Söz konusu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 525 bin liralık kısmı kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı.
Kamunun bu yıl enerji yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği kurum ise 17,1 milyar lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) olurken, TEİAŞ'ı 14,2 milyar lirayla (BOTAŞ izledi.
Yatırım büyüklüğü bakımından enerji sektöründe üçüncü sırada 8 milyar lira ödenekle Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) yer aldı.