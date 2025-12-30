Enerji şirketi değerini katladı: Abonelere ucuz elektrik sağlıyor

Deneyimli girişimci Alan Chang, bu kez enerji sektöründe fiyatları aşağı çekmeyi hedefliyor. Daha önce Revolut’ta üst düzey görevlerde bulunan Chang’in 2022’de kurduğu Fuse Energy, sunduğu düşük tarifelerle dikkat çekti.

260 sterline varan tasarruf sağlanıyor

The Telegraph'ın aktardığı karşılaştırma platformu Uswitch verilerine göre Fuse, rakiplerine kıyasla hanelere yılda ortalama 260 sterline varan tasarruf sağlıyor. Ucuz enerji anlaşmaları sayesinde şirketin müşteri sayısı kısa sürede üç katına çıkarak yaklaşık 200 bine ulaştı.

Teknoloji temelli enerji üretimi

Fuse, fiyat avantajını teknolojiye dayalı bir modelle sağlamayı amaçlıyor. Şirket; enerji üretimi, depolama ve tedarik süreçlerini tek çatı altında toplayarak aracı maliyetlerini düşürüyor. Kendi güneş santrallerini ve batarya depolama tesislerini kuran girişim, enerji talebini daha doğru tahmin ederek fiyat dalgalanmalarına karşı da koruma sağlamayı hedefliyor.

Şirket değeri 5 kat arttı

Şirketin büyüme stratejisi yatırımcıların ilgisini çekti. Aralarında Balderton Capital ve Lowercarbon Capital’ın bulunduğu fonlar, son yatırım turunda şirkete 70 milyon dolar kaynak sağladı. Böylece Fuse’un değerlemesi birkaç ay içinde 1 milyar dolardan 5 milyar dolara yükseldi.

Şirketin hedefi, dalgalı enerji fiyatlarına karşı teknoloji ve maliyet kontrolü sayesinde hanehalkı faturalarını kalıcı olarak aşağı çekmek.