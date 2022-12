Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, madencilerle bir araya geldi

Takip Et

TKİ Genel Müdürlüğü'nde 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Dönmez, ilk olarak genel müdürlükte bulunan güneş panelleri ve elektrikli araç şarj istasyonlarından oluşan 120 kilovatlık güç kapasitesine sahip "Çatı GES ve Şarj İstasyonu"nun açılışını yaptı.

Ardından düzenlenen 4 Aralık Dünya Madenciler Günü etkinliğine katılarak burada "Hikayemiz Kömür" isimli belgeseli izledi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Amasra'da yaşanan maden kazasına ilişkin "İnşallah bu ve benzeri kazaların olmaması için bugüne kadar gösterdiğimiz gayretin çok daha fazlasını göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Kamuoyunda bu konu hakkında doğru veya yanlış birçok bilgiler olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Sizlere sadece şunu söyleyeyim. Her iddia detaylıca araştırılıyor. Hiçbir karanlık noktanın kalmaması için hem adli merciler hem bilirkişiler hem de bakanlıklarımızın uzmanları çalışıyor. Kazada en ufak ihmali bulunan kim varsa gereğinin yapılacağını ilk gün söylemiştim. Bugün de aynı hissiyat, aynı kararlılık içindeyiz."

Dönmez, madencilerin çalışma şartlarında yapılan iyileştirmelere değinerek, yer altı kömür madenlerinde çalışan madencilerin ücretlerinin en az iki asgari ücret düzeyine getirildiğini, İş Güvence yasası ile yer altı işlerinde çalışan işçilerde artık kıdem şartı aranmadığını ve yer altı madenlerinde haftalık çalışma süresinin de 45 saatten 37,5 saate düşürüldüğünü aktardı.

Senelik izinlerin 4 gün uzatıldığını, emeklilik yaşının 55'ten 50'ye çekildiğini kaydeden Dönmez, yıpranma haklarıyla birlikte madencilerin 43 yaşında emekli olabildiğini söyledi.

Dönmez, çalışma güvenliği alanında ise Yer Altında Hayat Hattı sisteminin kurulması zorunluluğu, bekleme barajlarının yapılması, malzeme bulundurma zorunluluğu, acil durum tatbikat sürelerinin periyodik olarak 6 aya düşürülmesi başta olmak üzere çeşitli adımların da kendi dönemlerinde atıldığını belirterek, "Daha ne yapabiliriz, madencilerimizin çalışma konforunu daha nasıl yükseltebiliriz, bunun üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen bildirimlerin hepsini not ediyoruz. Yöneticilerimize diyoruz ki bunlar üzerinde çalışın" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde madencilik alanında yaşanan gelişmelerin an be an takip edildiğinin, iyi olan ne varsa Türkiye'ye getirildiğinin ve son yıllarda özellikle denetimlerin artırıldığının altını çizen Dönmez, 2019'da 8 bin 602, 2020'de 5 bin 523, 2021'de 8 bin 129 ve 2022 Kasım sonuna kadar 7 bin 419 madenin yerinde denetlendiği bilgisini paylaştı.

Dönmez, yerli kömür başta olmak üzere madenlerin gün yüzüne çıkarılması atağını "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye" diyerek başlattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sizlerin gayretleriyle inşallah Türkiye Yüzyılı kalkınmanın, büyümenin, üretmenin, refahın, enerjinin yüzyılı olacak. Biz hep birlikte güçlüyüz. Hep birlikte Türkiye'yiz ve hep birlikte Türkiye'yi aydınlatmaya devam edeceğiz. Sözlerime burada son verirken davetimize icabet ederek buraya kadar geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bugün vesilesiyle bir kez daha Dünya Madenciler Günü'nüzü bir kez daha tebrik ediyor, ahirete intikal eden maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

Bakan Dönmez konuşmaların akabinde madencilerle bir araya gelerek taleplerini dinledi.