Enerji ve ulaştırma yatırımları için 'kurul' rötuşu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, her ilde vali başkanlığında toplanan toprak koruma kurullarının karar alma sürecinde değişikliğe gidildi.

Kurullar, kararlarını en az 5'te 3 çoğunlukla ve en az 6 üyenin aynı yönde oy kullanması şartıyla alabilecek. Kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde ise toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu karar almada yeterli olacak.

Daha önce, 9 üyeden oluşan kurulların tam sayı ile toplanması, zorunluluk hallerinde ise en az 6 üyenin toplantıya katılması zorunluydu. Kurul gündemindeki bir kararın geçerli olabilmesi için en az 6 üyenin aynı yönde oy kullanması şartı aranıyordu. Kurul, kararlarını en az 3'te 2 çoğunlukla alabiliyordu.