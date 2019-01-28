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Enerji verimliliğinde seferberlik ve olimpiyat çağrısı

Çorlu'da yapılan enerji verimliliği toplantısında Türkiye çapında "seferberlik" çağrısı yapıldı. Enerji verimliliğinde başarılı örneklerin yarıştığı bir "enerji olimpiyatı" düzenlenmesi önerildi.

Enerji verimliliğinde seferberlik ve olimpiyat çağrısı
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