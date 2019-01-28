Enerji verimliliğinde seferberlik ve olimpiyat çağrısı
Çorlu'da yapılan enerji verimliliği toplantısında Türkiye çapında "seferberlik" çağrısı yapıldı. Enerji verimliliğinde başarılı örneklerin yarıştığı bir "enerji olimpiyatı" düzenlenmesi önerildi.
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