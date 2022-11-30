Enerjide acele kamulaştırma kararı alındı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Kemer- Finike Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi ile 154 kV (Adıyaman Çimento TM-Atatürk HES TM) Brş.N.-Börkenek Çimento TM Enerji İletim Hattı ( Girdi- Çıktı) Projesi " kapsamında hattın güzergahına isabet eden taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154kV Porsuk Trafo Merkezi Projesi " sahasına isabet eden taşınmazlar da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Enerji nakil hattı yapım işi ihalesi

Öte yandan, Şanlıurfa Siverek Organize Sanayi Bölgesi alanının enerji nakil hattı yapım işi ihaleye çıkarıldı.

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Şanlıurfa Siverek Organize Sanayi Bölgesi alanına ait enerji nakil hattı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Keşif bedeli 10 milyon 758 bin, geçici teminat bedeli ise 322 bin 740 lira olarak belirlenen ihale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yeni hizmet binasında, 15 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak.