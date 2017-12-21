Enerji'de yeni cezalar belirlendi

21 Aralık 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 2018'de uygulanacak para cezaları belli oldu.

EPDK'nın konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre EPDK, doğalgaz, petrol, LPG ve elektrik piyasası kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca para cezalarını, 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranına göre belirledi.

Gelecek yıl yazılı ihtara rağmen elektrik ve doğalgaz piyasalarında mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere 631 bin 251 lira ile 1 milyon 262 bin 510 lira, Petrol Piyasası Kanunu uyarınca lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılmasının da aralarında yer aldığı mevzuat ihlallerinde bulunanlara ise 283 lira ile 1 milyon 436 bin 30 lira arasında ceza uygulanacak.

Sektörde gelecek yıl uygulanacak diğer idari para cezaları ise şöyle:

- Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya veya herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduran bayinin sözleşme yaptığı dağıtıcıya 359 bin 7 lira ceza verilecek.

- Dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılması, tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılması ve istasyonda bulundurulması durumunda 244 bin 124 lira, ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 359 bin 7 lira ceza uygulanacak.

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız faaliyetler başta olmak üzere mevzuata aykırı durumlarda 204 lira ile 1 milyon 52 bin 90 lira, Elektrik Piyasası Kanununa aykırı davrananlara ise 718 bin 13 lira ile 1 milyon 436 bin 30 lira arasında idari para cezası verilebilecek.

Kaynak: AA