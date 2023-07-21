Enerjisa, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ için paydaşlarını buluşturdu

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak için ‘Daha İyi Bir Gelecek’ platformunun kurulmasına öncülük eden Enerjisa Enerji, Türkiye’de verimlilik sağlanması amacıyla paydaşlarını bir araya getirdi.

Platformu destekleyen ve danışma kurulunda yer alan kurumlar arasında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı (TEPAV), TÜBİTAK MAM, İTÜ Enerji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi (IICEC), Enerji Verimliliği Derneği (Enver) ve Tiyatro Kooperatifleri yer aldı.

Daha İyi Bir Gelecek platformunun ilk somut uygulamasın da, Türkiye’deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarının, önceliklerinin, gelecekten beklentilerinin ve risklerinin ortaya konulduğu araştırma yayınlandı.

Platforma ilişkin konuşan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, "Türkiye’nin enerji yoğunluğu çok yüksek. Aynı enerjiyle, daha fazla değer yaratmamız lazım. Ne zaman ki 1 birimden 2 birimlik Gayrisafi Milli Hasıla yaratabiliriz, işte o zaman gelişmişlik statüsüne erişiriz” dedi. İçinde bulunduğumuz dönüşüm sürecinin içinde enerjinin varlığına dikkat çeken Zaimler, “Enerjisa, dönüşümdeki problemin bir parçası olamaz.

Ancak çözümün bir parçası olabilir. Amacımız, Türkiye’nin ekonomik verimliliği üzerine somut projeler inşa etmek ve bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Enerjisa Enerji olarak öncülük etmek. Bu kapsamda projelerle ilgili yeni fon mekanizmaları ve iş birliği arayışındayız” diye konuştu.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar da “Neye ihtiyaç olduğunu araştırmaya ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye odaklanmalıyız. Enerji, ekonomiyi değiştirecek güce sahip. Bu yüzden de verimlilik başlığı üzerinde durmalıyız" dedi. Platformun çözüm ortağı olan IDEMA Kurucu Ortağı Dr.Ali Ercan Özgür ise “Sonuçlara göre Türkiye’de işletmeler verimliliğe önem veriyorlar ancak, verimlilikten bekledikleri ana fayda maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında kalıyor" şeklinde konuştu.

İletişim bozukluğu yılda 450 bin dolar kaybettirebilir

Platformun lansmanında düzenlenen panelde konuşmacı olarak yer alan DÜNYA Gazetesi köşe yazarı Çisil Sohodol, “Sürdürülebilirliğin, kurumun DNA’sına yerleştirilmesi gerekiyor. Bu noktada çalışanlara ‘neden verimli olması gerektiği’ anlatılmalı. Çünkü bu konu yalnızca yeşil konuları içermiyor, işin bir de sosyal sürdürülebilirlik kısmı var. 100 kişilik çalışanı olan bir kurumda yaşanan iletişim bozukluğu, kuruma yılda 450 bin dolar kaybettiriyor. Bu veri de bize iletişimin önemini gösteriyor” dedi.