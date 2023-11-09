Enflasyon, beyaz yakalıların ulaşımdan tatile kadar tüm alışkanlıklarını değiştirdi

Türkiye’nin önde gelen holding ve kurumsal şirketlerinde çalışan 201 beyaz yakalının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre; beyaz yakalıların enflasyon nedeniyle en çok zor zorlandığı başlıklar; yüzde 59,7 oranı ile ulaşım-yakıt oldu.

Bunu sırasıyla yüzde 55,2 ile gıda, yüzde 44,8 ile giyim-ayakkabı ve aksesuar izlerken, yüzde 37,3 ile ev dışı yeme içme, yüzde 32,8 ile konut-kira ve yüzde 7,5 ile kişisel bakım izledi. Diğer yandan ev dışı yeme – içme bütçelerini kısan beyaz yakalıların oranı 29,9 olurken, bunu yüzde 25,4 ile tatil ve seyahat takip etti.

Tatile çıkanların oranı düştü

Araştırma, beyaz yakalıların tatil tercihlerinde de değişim yaşandığını ortaya çıkarıyor. 2022 yılında yurtiçinde tatil yapanların oranı yüzde 64,2 iken, bu oran 2023 yazında yüzde 50,7’ye geriledi. Diğer yandan beyaz yakalıların yüzde 54’ü butik otellerde tatil yapmayı tercih etti. Onu yüzde 18 ile memlekete gidenler, yüzde12 ile 5 yıldızlı otele gidenler ve yüzde 11 ile kiralık ev tutanlar izledi. Karavan/kamp tatilini tercih edenlerin oranı yüzde 2, devre mülk tercih edenleri oranı ise yüzde 5 oldu.

Bununla birlikte, toplamda 10 beyaz yakalıdan 4’ü ise tatil yapamadığını ya da yapmayı tercih etmediğini belirti. Araştırmaya göre, yurtdışında tatil yapan beyaz yakalıların oranı 2022 yılı ile benzer şekilde, 10 kişiden biri ile sınırlı kaldı. Azınlıkta olsalar da, yurt dışında tatil yapanların ilk tercihini Balkanlar’daki destinasyonlar oluştururken, onu sırasıyla Kıbrıs, Almanya ve İtalya izledi.

Enflasyon ve göçmen sorununa dikkat çekildi

Araştırmada öne çıkan bir diğer başlık ise ulaşım maliyetleriyle mücadele yöntemleri oldu. Buna göre yüzde 32,8 oranı ile beyaz yakalılar, ulaşım maliyetleriyle mücadele etmek için özel araçlarını daha az kullanacağını ifade ederken, onu yüzde 28,4 ile toplu taşıma kullanmayı planlayanlar izledi. 100 kişiden 6’sı ise elektrikli araç satın alacağını ifade etti. Beyaz yakalıların satın almayı düşündüğü markalar ise eylül ayı sonunda itibarıyla TOGG ve Tesla oldu. 4 beyaz yakalıdan biri ise ulaşım maliyetleriyle mücadele etmek için herhangi bir önlem almayacağını vurguladı. Beyaz yakalılara Türkiye’nin gündemine yerleşmesi beklenen en önemli iki sorun sorulduğunda ise yüzde 85,1'i enflasyon ve hayat pahalılığını söylerken, yüzde 44,8’i ise göçmen sorununa dikkat çekti.