Enflasyon verisi sürpriz yaptı: Almanya'da yavaşlama sinyali

Almanya'da Nisan ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Ülkenin istatistik kurumu Almanya İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 2,9 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,1'in altında gerçekleşti.

Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 0,5 artarken, beklenti yüzde 0,8 seviyesindeydi. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,2, yıllık enflasyon yüzde 2,8 olarak kaydedilmişti. Böylece fiyat artış hızının sınırlı da olsa yavaşladığı görüldü.

Euro Bölgesi'nde karışık tablo

Almanya'daki veriler, enflasyonun yüzde 3,5'e ulaştığı İspanya ile karşılaştırıldığında farklı bir görünüm ortaya koydu. Fransa ve İtalya'da enflasyon verilerinin Perşembe günü açıklanması beklenirken, 21 üyeli Euro Bölgesi genelinde enflasyonun yüzde 3 seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Bu oran, 2023'ten bu yana en hızlı artışa işaret ediyor.

Piyasalarda gözler bu hafta Frankfurt'ta toplanacak Avrupa Merkez Bankası yetkililerine çevrilmiş durumda. Ancak mevcut verilerin, banka açısından net bir politika değişikliğini zorunlu kılmadığı değerlendiriliyor. Ekonomik göstergeler temkinli olunması gerektiğine işaret ederken, mevduat faizinin yüzde 2 seviyesinden artırılması için henüz güçlü bir gerekçe oluşmadığı belirtiliyor.

Faiz artışı beklentisi hazirana kaydı

Philip Lane, yetkililerin enflasyon şokunun süresi ve etkisi konusunda henüz net bir tabloya sahip olmadığını ifade etti. Ekonomistler ve yatırımcılar ise çeyrek puanlık bir faiz artışının Nisan yerine Haziran ayında gerçekleşmesini daha olası görüyor.