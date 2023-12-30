Enflasyona karşı koruma geldi

Esin ÇETİNEL

Yeni yılla birlikte zorunlu deprem sigortasında önemli değişikliklere imza atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile metrekare bedeli altı bin liraya çıkartılırken, artık teminat artışlarından yararlanmak için zeyilname yaptırılmayacak. Böylece poliçe süresince metrekare bedelleri otomatik olarak enflasyon oranında artırılacak mülk sahipleri bunun için ek ödemede bulunmayacak. Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde yapılan değişikliğe göre DASK’ta, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme binalar için 3 bin 16 liradan, 6 bin liraya çıkartıldı. Böylece DASK’ın vereceği en yüksek teminat tutarı da 640 bin liradan, 1 milyon 272 bin liraya çıktı. Buna göre yeni senede 100 metrekare bir konuta DASK’ın vereceği teminat tutarı 600 bin lira seviyesine ulaştı. Bugün için bu tutar 301 bin liraydı. Yeni düzenleme sonrası zorunlu deprem sigortasının primi de artacak. Bugün 100 metrekare için ödenen 708 liralık prim, 1 Ocak tarihinden itibaren 1.400 lira seviyelerine çıkacak. Bugüne kadar DASK’ta, teminat tutarları artırdığında, sigortalılara ‘teminat limitleri artırıldı, yeni teminatlardan yararlanmak için zeyilname yaptırın’ uyarı yapılıyordu. Sigortalılar da yeni teminatlardan yararlanabilmek için ek prim ödeyerek, zeyilname yaptırıyordu. Yeni düzenleme sonrasında artık zeyilname zorunluluğu da ortadan kaldırılmış oldu.

Enflasyon koruması da geldi

Yeni uygulamada aynı zamanda DASK’a enflasyon koruması da getirildi. Buna göre 1 Ocak tarihinden itibaren DASK yapılan konutların metrekare bedelleri, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artacak. Böylece poliçenin yürürlükte olduğu süre içinde metrekare bedeli enflasyon oranında artmasına karşın sigortalılar ek prim ödemeyecek, zeyilname yaptırmayacak ama teminat artışlarından yararlanabilecek. 1 Ocak 2024 tarihinden önce yapılan DASK poliçeleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. DASK poliçe sahipleri zeyilname yaptırmadan, ek prim ödemeden sene başında artacak olan teminatlardan otomatik olarak yararlanabilecek.

En düşük prim 252 lira

Yeni düzenlemede aynı zamanda yapı tarzına ve konutun bulunduğu bölgedeki deprem risk grubuna göre en düşük primler de belirlendi. Bu kapsamda betonarme yapılar için; 1. derecede deprem bölgesinde olan konutların primi 979 TL’den, 2. derece olan konutlar için 869 liradan, 3. derece için 739 liradan, 4. derece için 693 liradan, 5. derece için 521 liradan, 6. derece için 370 liradan ve 7. derece için 252 liradan az olamayacak.

Primde 500 milyar TL beklentisi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, 30 Eylül itibarıyla 328,5 milyar liraya ulaşan sigorta sektörünün prim üretiminin yıl sonunda 500 milyar liraya ulaşmasını bekliyor. Gülen, BES’te büyüklüğün 16 milyona yaklaştığını ifade ederek, “Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü ise bir rekora daha imza atarak 726 milyar lirayı aştı. BES tarafında toplam fon büyüklüğünün, 2024'ün sonunda 1,3 trilyon liraya ulaşması bekleniyor" dedi.

TARSİM kapsam genişletti

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 2024 yılı için prim tarife fiyatlarında indirim yaparken, sigorta teminatlarının kapsamını genişletti. Bitkisel ürün sigortasında, dolu riski tarife fiyatında 79 üründe yüzde 15, 26 üründe yüzde 10 ve 14 üründe yüzde 5; don riski tarife fiyatında 8 üründe yüzde 10 ve 5 üründe yüzde 5; fırtına riski için 225 üründe yüzde 6; sel riski için 212 üründe yüzde 5 prim indirimi yapıldı. Kuraklık verim sigortasında çift poliçe indirim ise sürecek.