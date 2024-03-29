“Enflasyonda bedeli sadece biz ödemeyelim”

Güneş DOĞDU SOYLU

Küresel ekonomide merkez bankası kararlarıyla dolu, fırtına gibi bir haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Yıldırım, “Ama Merkez bankaları arasında en çok şaşırtan şüphesiz Türkiye Merkez Bankası oldu.

Çünkü TCMB beklentilerden farklı olarak politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Aslında Merkez Bankası enflasyon konusunda çok ciddi oldukları mesajını verdi. Merkez bankasını faiz artırımına iten faktörlerden biri kur baskısı diğeri de iç talebin halâ yüksek seyretmesi. İç talepte yavaşlama var ama genel anlamda enflasyonu frenleyebilecek bir gerileme değil bu…” şeklinde konuştu.

“Kamu kesimi de tasarruf yapmalı”

Merkez Bankasının enflasyonu düşürebilmek için faizi artırarak TL tasarruflarının artmasını ve tüketimin düşmesini hedeflediğini vurgulayan Yıldırım, “İç talepteki zayıflama büyümede önemli bir düşüşe sebep olacaktır. Aslında olması gereken de budur. Enflasyonla mücadele için bir bedel ödenecek. Bir süre düşük büyümeyi kabul etmek zorundayız.

Ancak bu bedeli tek başına iş dünyası ödeyemez. Kamu kesimi de tasarruf yapmalı. Bunun için de önce enflasyondan kurtulmamız gerek” İfadelerini kullandı.2023 yılı dış ticaret verilerine de değinen Yıldırım, şöyle devam etti:“TÜİK verilerine göre Türkiye ihracatının ithalatı karşılama oranı %70,6’yken Gaziantep’in bu oranı %148… Şehir olarak 3,4 milyar dolar dış ticaret fazlamız var. Veriler de gösteriyor ki Gaziantep’in dış ticaret performansı Türkiye’nin üzerinde.”