Enflasyonda enerji fiyatları ve kur etkili oldu

Merkez Bankası Haziran ayı Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayımladı. Raporda, tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 3,92 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,38 puan azalışla yüzde 38,21 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatıldı.

Bu dönemde yıllık enflasyon enerji ve hizmet gruplarında gerilerken, diğer gruplarda yükseldiği dile getirildi. TCMB Haziran fiyat değerlendirmesinde üretici fiyatlarının döviz kuru etkisi gelişmeleriyle son sekiz ayın en yüksek aylık artışını gösterdiğini belirtti.

Temel mal grubunda kur geçişkenliği etkili oldu

Raporda, temel mal grubu enflasyonundaki yükselişte, kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim mallarının belirleyici olduğunun altı çizildi.

Gıda fiyatlarının, taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde, tarihsel Haziran ayı ortalamasının üzerinde yükseldiğine dikkat çekilen raporda, "Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış önceki aya kıyasla zayıflamakla beraber özellikle kirada güçlü seyrini korumuştur. Gıda fiyatları, taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde, tarihsel Haziran ayı ortalamasının üzerinde yükselmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Üretici fiyatları döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle son sekiz ayın en yüksek aylık artışını gösterirken bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranı B ve C göstergelerinde bir önceki aya kıyasla yükseldi. Yıllık enflasyon B göstergesinde gerilerken C göstergesinde artış kaydetti.

Yıllık enflasyon kira dışındaki tüm alt gruplarda geriledi

Kira aylık artışı yüzde 5,80 ile bu dönemde de yüksek seyrini sürdürürdü, grup yıllık enflasyonu yüzde 75,91 seviyesine ulaştı. Lokanta-otel alt grubunda aylık enflasyon yüzde 4,32 ile yüksek görünümünü korudu. Fiyat artışları yiyecek hizmetlerinde bir önceki aya kıyasla bir miktar yavaşlarken turizmdeki canlı seyre bağlı olarak konaklama hizmetlerinde güçlü seyretmeye devam etti. Bu gelişme ile birlikte lokanta-otel grubu yıllık enflasyonu 1,76 puan düşerek yüzde 67,22’ye geriledi. Haberleşme fiyatlarındaki artışlar internet ücretleri öncülüğünde sürerken, diğer hizmetler alt grubunda kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı ile eğlence ve spor hizmetlerindeki artışlar öne çıktı. Ulaştırma hizmetleri görünümünde ise hava yolu ile yolcu taşımacılığı kaleminde devam eden fiyat artışı belirleyici oldu. Rapora göre, temel mal grubu yıllık enflasyonu 1,62 puan artışla yüzde 36,69 olarak gerçekleşti. Haziran ayında yıllık enflasyon dayanıklı mal ile giyim ve ayakkabı alt gruplarında yükselirken, diğer temel mallarda geriledi.