Enflasyondaki düşüş faiz indirimine alan açtı
TÜİK mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı, piyasada Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentileri kuvvetlendi. Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 40’ın altına inmesiyle birlikte, en az 250 baz puanlık bir faiz indirimine alan açıldığını düşünüyor. Eğer piyasa beklentileri gerçekleşirse politika faizi yüzde 45’den 42,5’e inecek.
Ali YILDIRIM
Ekonomistlere göre, şubat ayı enflasyon verileri politika faizinde yeni indirimlerin kapısını açtı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 oldu. Aylık enflasyonunu yüzde 40’ın altına inmesiyle birlikte, Merkez Bankası’nın olası bir faiz indirimi için eli güçlendi. TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik tahminler en az 250 baz puanlık bir indirim öngörüsünde yoğunlaşıyor.
Yabancılar kesin gözüyle bakıyor
Uluslararası yatırım bankalarının raporlarına bakıldığında bu hafta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından güçlü bir faiz indirim adımının geleceğine ilişkin tahminler kuvvetleniyor. Central Economics, Türkiye’de şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesinin ardından, Türkiye Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü bir haftalık repo faizinde 250 baz puanlık indirime gideceğini öngördü.
Central Economics, politika yapıcıların bir haftalık repo faizini yüzde 42,50’ye düşürecek şekilde 250 baz puanlık önemli bir faiz indirimine gideceği görüşünü korurken, yıl sonunda faizin yüzde 32’ye kadar ineceğini tahmin ettiklerini paylaştı. Deutsche Bank da daha önce mart için 250 baz puanlık indirim öngörüsünü koruduklarını fakat nisan ayından sonra faiz indirimi için alanın gittikçe daralacağını raporlamıştı.
TÜİK’in enflasyon verisini açıklamasının ardından ekonomistler ‘en az 250 baz puanlık’ bir indirimin masada olduğu yorumunu yaptı. Analist Soner Gökten “TÜİK enflasyonu yıllıkta yüzde 40'ın altına geldi. Bekleniyordu, oldu. Merkez Bankası 250 baz puan indirecek, kesinleşti. Aylıkta yüzde 2,27 ile enflasyon beklentilerin altında. Lakin sevinemiyorum. Dar gelirli ve fakirin gerçek enflasyonu yüzde 4 ila yüzde 5! Yani gıda, kira, ulaştırma” dedi.
Yerli ‘en az 250 baz puan’ diyor
Ekonomist İris Cibre de “Perşembe 250 baz puan indirim kesinleşti. Manşette aylık olarak önemli yavaşlama var, önceki yılların çok altında. Çekirdek enflasyon ise Ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama aralığa göre hızlandı. Mart datası önemli olacak. Fakat temel ihtiyaçlar hız kesmedi. Gıda yüzde 3,17, işlenmiş gıda yüzde 4,70, enerji yüzde 3,58, kira yüzde 5,24, ulaştırma yüzde 7,30. Ne yazık ki enflasyonun ana yükünü hala sıradan vatandaş yaşıyor” yorumunda bulundu.
Cibre aynı zamanda şu değerlendirmeyi de yaptı: “Merkez Bankasının sene sonu yüzde 24 beklentisine ulaşmak için TÜİK'in her ay ortalama yüzde 1,38 enflasyon açıklaması gerek. Bu pek mümkün görünmüyor. Üst bant yüzde 29’a ulaşmak için ise yüzde 1.78 açıklanmalı. Temmuzda yönetilen fiyat zamları olursa bu da pek mümkün görünmüyor. Gıda ve konut gidişatı şimdilik yüzde 30 altını desteklemiyor.”
“PPK faizi yüzde 42,5’e inecek”
Ekonomist Murat Sağman, TÜİK verilerine değinerek, Şubat 2025 enflasyonunun aylık yüzde 2.27 geldiğini hatırlatarak yıllık enflasyonun yüzde 40’ın altına indiğini paylaştı. Sağman şöyle devam etti: “TÜİK açıkladığı beklenenden daha düşük enflasyon ile Perşembe saat 14:00’da TCMB’den 250 baz puan faiz indirimi kesinleşti. Politika faizi yüzde 45’den 42,5’ye inecek.”
“Otomatik pilotta olmadığının sinyalini verecek”
Gelen enflasyon verileri üzerine ekonomist ve DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp de sosyal medya hesabı üzerinden yorumlarda bulundu. Demiralp, Merkez'in faiz indirimine işaret etti ve enflasyonda şubat ayından sonraki düşüşün baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacağını aktardı.
Demiralp şu yorumu yaptı: “Enflasyonda Şubat ayından sonraki düşüş baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacak. Bu durum TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep. Yüzde 39'daki resmi enflasyona karşılık yüzde 24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe yaklaşabilmek ve beklentilerdeki katılığı kırabilmek için TCMB'nin bu toplantıyı pas geçerek otomatik pilotta olmadığının sinyalini vermesi ileriki aylarda işini kolaylaştıracaktır.”
Enflasyonda makas gittikçe açılıyor
Ekonomist ve DÜNYA Gazetesi yazarı Öner Günçavdı, “Enflasyon oranları bu şekilde düşmeye devam ederse, hem büyüyüp, hem de enflasyonu düşürebilen bir ülke olarak dünyada dikkat çekeceğiz” diye konuştu. Ekonomist Mahfi Eğilmez “TÜİK Şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre 12 Aylık enflasyon yüzde 40'ın altına gerilemiş görünüyor” dedi.