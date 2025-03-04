Enflasyondaki düşüş faiz indirimine alan açtı

Ali YILDIRIM

Ekonomist­lere gö­re, şubat ayı enflasyon ve­rileri politika fai­zinde yeni indirim­lerin kapısını açtı. Türkiye İstatistik Kuru­mu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Şubat ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,27, bir önceki yılın Aralık ayına gö­re yüzde 7,42, bir önceki yılın ay­nı ayına göre yüzde 39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,83 oldu. Aylık enflasyonunu yüzde 40’ın altına inmesiyle birlikte, Merkez Ban­kası’nın olası bir faiz indirimi için eli güç­lendi. TCMB'nin 6 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik tahminler en az 250 baz puanlık bir indirim öngörüsünde yoğunlaşıyor.

Yabancılar kesin gözüyle bakıyor

Uluslararası yatırım bankala­rının raporlarına bakıldığında bu hafta yapılacak Para Politi­kası Kurulu (PPK) toplantısın­dan güçlü bir faiz indirim adımı­nın geleceğine ilişkin tahminler kuvvetleniyor. Central Econo­mics, Türkiye’de şubat ayı enf­lasyonunun beklentilerin altın­da gelmesinin ardından, Türki­ye Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü bir haftalık repo faizinde 250 baz puanlık indiri­me gideceğini öngördü.

Central Economics, politika yapıcıla­rın bir haftalık repo faizini yüz­de 42,50’ye düşürecek şekilde 250 baz puanlık önemli bir fa­iz indirimine gideceği görüşü­nü korurken, yıl sonunda faizin yüzde 32’ye kadar ineceğini tah­min ettiklerini paylaştı. Deutsc­he Bank da daha önce mart için 250 baz puanlık indirim öngörü­sünü koruduklarını fakat nisan ayından sonra faiz indirimi için alanın gittikçe daralacağını ra­porlamıştı.

TÜİK’in enflasyon verisi­ni açıklamasının ardından eko­nomistler ‘en az 250 baz puan­lık’ bir indirimin masada olduğu yorumunu yaptı. Analist Soner Gökten “TÜİK enflasyonu yıllık­ta yüzde 40'ın altına geldi. Bek­leniyordu, oldu. Merkez Bankası 250 baz puan indirecek, kesin­leşti. Aylıkta yüzde 2,27 ile enf­lasyon beklentilerin altında. La­kin sevinemiyorum. Dar gelir­li ve fakirin gerçek enflasyonu yüzde 4 ila yüzde 5! Yani gıda, ki­ra, ulaştırma” dedi.

Yerli ‘en az 250 baz puan’ diyor

Ekonomist İris Cibre de “Per­şembe 250 baz puan indirim ke­sinleşti. Manşette aylık olarak önemli yavaşlama var, önceki yıl­ların çok altında. Çekirdek enf­lasyon ise Ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama aralığa gö­re hızlandı. Mart datası önemli olacak. Fakat temel ihtiyaçlar hız kesmedi. Gıda yüzde 3,17, işlen­miş gıda yüzde 4,70, enerji yüz­de 3,58, kira yüzde 5,24, ulaştır­ma yüzde 7,30. Ne yazık ki enflas­yonun ana yükünü hala sıradan vatandaş yaşıyor” yorumunda bulundu.

Cibre aynı zamanda şu değerlendirmeyi de yaptı: “Mer­kez Bankasının sene sonu yüz­de 24 beklentisine ulaşmak için TÜİK'in her ay ortalama yüzde 1,38 enflasyon açıklaması ge­rek. Bu pek mümkün görünmü­yor. Üst bant yüzde 29’a ulaşmak için ise yüzde 1.78 açıklanmalı. Temmuzda yönetilen fiyat zam­ları olursa bu da pek mümkün gö­rünmüyor. Gıda ve konut gidişatı şimdilik yüzde 30 altını destek­lemiyor.”

“PPK faizi yüzde 42,5’e inecek”

Ekonomist Murat Sağman, TÜİK verilerine değinerek, Şubat 2025 enflasyonunun aylık yüzde 2.27 geldiğini hatırlatarak yıllık enflasyonun yüzde 40’ın altına indiğini paylaştı. Sağman şöyle devam etti: “TÜİK açıkladığı beklenenden daha düşük enflasyon ile Perşembe saat 14:00’da TCMB’den 250 baz puan faiz indirimi kesinleşti. Politika faizi yüzde 45’den 42,5’ye inecek.”

“Otomatik pilotta olmadığının sinyalini verecek”

Gelen enflasyon verileri üzerine ekonomist ve DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Selva Demiralp de sosyal medya hesabı üzerinden yorumlarda bulundu. Demiralp, Merkez'in faiz indirimine işaret etti ve enflasyonda şubat ayından sonraki düşüşün baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacağını aktardı.

Demiralp şu yorumu yaptı: “Enflasyonda Şubat ayından sonraki düşüş baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacak. Bu durum TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep. Yüzde 39'daki resmi enflasyona karşılık yüzde 24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe yaklaşabilmek ve beklentilerdeki katılığı kırabilmek için TCMB'nin bu toplantıyı pas geçerek otomatik pilotta olmadığının sinyalini vermesi ileriki aylarda işini kolaylaştıracaktır.”

Enflasyonda makas gittikçe açılıyor

Ekonomist ve DÜNYA Gazetesi yazarı Öner Günçavdı, “Enflasyon oranları bu şekilde düşmeye devam ederse, hem büyüyüp, hem de enflasyonu düşürebilen bir ülke olarak dünyada dikkat çekeceğiz” diye konuştu. Ekonomist Mahfi Eğilmez “TÜİK Şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre 12 Aylık enflasyon yüzde 40'ın altına gerilemiş görünüyor” dedi.