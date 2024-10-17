Enflasyonun üzerinde mi kalacak? Faiz kararı için geri sayım: Tüm gözler TCMB'nin üzerinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüzde 50 seviyesinde tuttuğu faiz oranına ilişkin yeni kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. Bankanın mevcut faiz oranını değiştirmemesi bekleniyor. Enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesiyle, faiz oranı enflasyonun üzerinde kalmaya devam edecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, uzun süredir yüzde 50 seviyesinde tuttuğu politika faizine ilişkin kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak.
Piyasa beklentilerine göre, bankanın faiz oranını mevcut seviyede sabit tutması öngörülüyor. Son açıklanan enflasyon verisinin yüzde 50'nin altına inmesiyle birlikte, Merkez Bankası'nın bu kararı enflasyonun üzerinde bir faiz oranının korunmasına neden olacak.
Verilecek kararın, ekonomi ve piyasalara nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.