Engelli istihdamında büyük destek! Bakan Işıkhan açıkladı

Bakanı Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son 10 yılda 250 bine yakın engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini açıkladı.

10 bin kişilik kontenjan ayrıldı

Açıklamada, "Engelsiz İş Koçları" uygulamasıyla 2018’den bu yana 1,2 milyona yakın engelli vatandaşa ulaşıldığı ve İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında engelli bireylerin çalışma hayatına adaptasyonunun artırıldığı, bu kapsamda 10 bin kişilik kontenjan ayrıldığı bildirildi.

Bakan Işıkhan, hizmetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla Engelsiz İŞKUR Platformu’nun hayata geçirildiğini hatırlattı. Bunun yanında, 2015’ten bu yana Mesleki Eğitim Kursları, Engelli Kendi İşini Kurma Projesi, Destek Teknolojileri Projeleri, Korumalı İşyeri Projeleri, Destekli İstihdam Projeleri ile İşe ve İşyerine Uyum Projeleri kapsamında toplam 4 bin 824 projeye 744 milyon 856 bin TL destek sağlandığını aktardı.

Engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Işıkhan,

"Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü engeller; birlikte çalışarak, üreterek aşılır" ifadelerini kullandı.