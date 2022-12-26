EPDK, 196 OSB’nin elektrik dağıtım bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye genelinde faaliyette bulunan 196 organize sanayi bölgesi (OSB) için 2023’te uygulanacak elektrik dağıtım bedellerini belirledi. EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete’nin 25 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlandı. Buna göre, farklı illerde faaliyet gösteren 196 OSB için 2023 yılında uygulanacak tüketici, sanayi harici tüketici ve üretici dağıtım bedelleri ile emreamade kapasite bedelleri belirlendi. Tarifeler, söz konusu OSB'lerin onaylı sınırları içindeki katılımcıları için geçerli olacak.

Tarifelerin tamamı zamlandı

Tarifelerin bir önceki yıla göre farkının belirleyen ana unsuru ise zam oranları oluşturdu. Örneğin 2023 yılındaki tahmini tüketim bedellerini 2022’ye göre yüzde 36 artıran EPDK, güç bedeli ve güç aşım bedellerinde de zamma gitti. Elbette zam kararının ardında Rusya-Ukrayna arasında süregelen savaşın etkisi bulunmakla birlikte, enerji giderlerinin sanayiciyi ne kadar etkileyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Tarifelerdeki zamlar kalem kalem incelendiğinde; 2022 yılında tüketiciler için kWh başına 1.61 TL olan ÇT bedeli 2.50 TL’ye, kW başına aylık güç bedeli 331 TL’den 699 TL’ye, 596 TL olan güç aşım bedeli ise 895 liraya çıktı. Ayrıca sanayi harici tüketiciler için dağıtım bedeli ise Tahmini Tüketim (TT) de 6.7 TL’den 9.2 TL’ye çıkarıldı. Söz konusu rakam yüzde 37’lik bir artış oranı anlamına geliyor. EPDK’nın üreticiler için dağıtım bedeli başlığı altında belirlediği fiyat tarifelerini incelediğinde 2022 yılında 1.63 TL olan Tahmini Tüketim aralığının 2023’te 2.45 TL’ye, 1.21 TL olan ÇT aralığının 1.81 TL’ye, 196 TL olan güç bedelinin 294 liraya, 360 lira olan güç aşıl bedelinin ise 540 liraya çıktığı görüldü. Ayrıca 2022 yılında 196 lirayı bulan emreamade kapasite bedeli de 294 liraya çıkarıldı.

Petrol piyasasına ilişkin gelir payları da belirlendi

Öte yandan EPDK, petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi. Buna göre, benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodizel türleri, gazyağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 15.96 lira olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 16.96 lira oldu. Söz konusu karar bugün itibarıyla yürürlüğe girecek. Ayrıca EPDK, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2023 için gelir payı bedelini ton başına 35.67 lira olarak belirledi. EPDK tarafından Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine ilişkin Usul ve Esaslar'da yer verilen bedellerin belirlenmesine ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2023 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 2 bin 135 lira oldu. İç tesisat işlem bedelleri 889 lira olarak belirlenirken, bağlantı güvence bedelleri yapılan bağlantı tipine bağlı olarak 1199 lira olacak. Karar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.