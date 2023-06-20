EPDK: Sistemin dengesini bozanlara kayıtsız kalmayız

Recep ŞENYURT

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) yapılan açıklamada, geçen yıl küresel enerji ham madde fiyatlarında meydana gelen olağanüstü fiyat artışlarından tüketicilerin korunması ve Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sekteye uğramaması için Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması’nın (AUF) devreye alındığı bildirildi.

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulamaya konulan sistemle hiçbir elektrik üretim santralinin kapanmadığı ve bu sayede hem enerji arz güvenliği hem de tüketicilerin korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu süreçte fiyat hareketlerinin titizlikle takip edildi ve üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin ivedilikle AUF’a yansıtılarak elektrik üreticilerinin mağdur olmasının da engellendiğine vurgu yapıldı.

EPDK'dan yapılan açıklamada, sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili anlaşmaların da EPİAŞ’a sunularak güvence altına alındığı anımsatılarak, EPİAŞ’a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açıldığı ve faiziyle birlikte 15 milyar 355 milyon TL’yi aşan bir meblağın sisteme iadesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar bu meblağın 7 milyar 260 milyon 317 bin TL’si tahsil edilmiş, tahsil edilen bu miktar doğrudan elektrik üretim maliyetlerini düşürerek 1 Nisan’da bütün tüketici gruplarına yüzde 15 oranında indirim yapılmıştır.

Sektörümüzde faaliyet gösteren ‘bütün şirketlerin’ Türkiye’nin enerji güvenliğine katkı sağlayan ve tüketicilerimizin maliyet yükünü hafifleten AUF ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermesi elzemdir. Sistemin dengesini bozmaya yönelik uygulamalara ve manipülasyonlara Kurumumuzun hiçbir surette kayıtsız kalmayacağı unutulmamalıdır" denildi.